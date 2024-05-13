Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY) halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Borsa yatırımcılarının uzun süredir beklediği Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz işlemlerini tamamlandı. ALTNY halka arz sonuçları takip ediliyor. Bilindiği üzere, 32 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. 1,8 milyar TL halka arz büyüklüğü ile dikkat çeken şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ALTNY borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…