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Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:54

Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY) halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçları açıklandı. 8-9-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. 2014 yılında faaliyete başlayan hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, görünmezlik sitemleri gibi çeşitli projelerin yapıyor. Peki, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY) halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihi hakkında detaylı bilgiler...

Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Borsa yatırımcılarının uzun süredir beklediği Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz işlemlerini tamamlandı. ALTNY halka arz sonuçları takip ediliyor. Bilindiği üzere, 32 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. 1,8 milyar TL halka arz büyüklüğü ile dikkat çeken şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, ALTNY borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ TAMAMLANDI!

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 8-9-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında talep topladı.

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Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 8-9-10 Mayıs 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 58,823,530 lot

Hisse Fiyatı: 32,00TL

Bist Kodu: ALTNY

Halka Arz Büyüklüğü: 1,8 Milyar TL

Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

ALTNY NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Altınay Savunma Teknolojileri borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı.

Altınay Savunma borsada ALTNY Bist kodu ile işlem görecek.

Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

ALTINAY KAÇ LOT VERİR?

Olası lot dağılımı şu şekilde;

2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)

2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)

2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)

3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)

3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)

4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)

4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)

4.9 milyon katılımcı: 8 lot (256 TL)

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