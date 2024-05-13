Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
09:54
Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY) halka arz sonuçları açıklandı mı? Altınay Savunma kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçları açıklandı. 8-9-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. 2014 yılında faaliyete başlayan hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, görünmezlik sitemleri gibi çeşitli projelerin yapıyor. Peki, Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte Altınay Savunma Teknolojileri (ALTNY) halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihi hakkında detaylı bilgiler...