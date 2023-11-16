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Giriş Tarihi: 16.11.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 13:55

Alya film ne zaman? 2023 Ünlü şarkıcı Edis başrolde oynuyor! Türkiye'nin ilk kadın kahraman filmi Alya konusu ne?

Türkiye'nin ilk kadın kahraman filmi olmaya aday olan Alya, 17 Kasım'da vizyona girecek. Başrolünde ünlü şarkıcı Edis'in olması sinemaseverlerin dikkatini çekti. 2023 yıında vizyona girecek sinema filmleri arasında yer alan Alya'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Alya film ne zaman? Türkiye'nin ilk kadın kahraman filmi Alya konusu ne? İşte, detaylar...

Alya film ne zaman? 2023 Ünlü şarkıcı Edis başrolde oynuyor! Türkiye’nin ilk kadın kahraman filmi Alya konusu ne?

Yönetmen koltuğunda Jandae Percem'in oturduğu bilim kurgu ve aksiyon türündeki film beyaz perdede! Sinemalarda yayınlanacak olan film için konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Tanıtımlarında yer alan "Türkiye'nin ilk kadın kahraman filmi" ibaresi izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, 2023 Alya film ne zaman, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Alya film ne zaman? 2023 Ünlü şarkıcı Edis başrolde oynuyor! Türkiye’nin ilk kadın kahraman filmi Alya konusu ne?

ALYA FİLM KONUSU

Alya, gerçek kimliğini bulmak zorunda olan, hafızası silinen bir ajanın hikayesini konu ediyor. Evlenmek üzere olan bir özel harekat ajanının hafızasını silinir. Karanlık bir hükümetin tasarılarının tuvali haline gelen ajan, kim olduğunu bulmak için mücadele eder. Yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan ajan, geçmişiyle ilgili sırları çözdükçe hem gerçek kimliğini hem de şok edici gerçekleri ortaya çıkarır.

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Alya film ne zaman? 2023 Ünlü şarkıcı Edis başrolde oynuyor! Türkiye’nin ilk kadın kahraman filmi Alya konusu ne?

ALYA FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE İZLENEBİLECEK?

Alya filmi sinemalarda 17 Kasım 2023 tarihi itibariyle vizyona girerek, beyaz perdeye yansıyacak.

Alya film ne zaman? 2023 Ünlü şarkıcı Edis başrolde oynuyor! Türkiye’nin ilk kadın kahraman filmi Alya konusu ne?

ALYA FİLM OYUNCU KADROSU

Edis Görgülü

Jandae Percem

Hande Ataizi

Gonca Vuslateri

Beste Kökdemir

Alper Atak

Serkan Şenalp

Cem Kurtoğlu

Alya film ne zaman? 2023 Ünlü şarkıcı Edis başrolde oynuyor! Türkiye’nin ilk kadın kahraman filmi Alya konusu ne?


Yönetmen: Jandae Perçem

Senaryo: İbrahim Altun

Görüntü Yönetmeni: Ashton J. Harrewyn, Dominick Sivilli

Kurgu: Taner Sarf

Müzik: Yıldıray Gürgen

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