Giriş Tarihi: 16.11.2023 13:55
Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
13:55
Alya film ne zaman? 2023 Ünlü şarkıcı Edis başrolde oynuyor! Türkiye'nin ilk kadın kahraman filmi Alya konusu ne?
Türkiye'nin ilk kadın kahraman filmi olmaya aday olan Alya, 17 Kasım'da vizyona girecek. Başrolünde ünlü şarkıcı Edis'in olması sinemaseverlerin dikkatini çekti. 2023 yıında vizyona girecek sinema filmleri arasında yer alan Alya'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Alya film ne zaman? Türkiye'nin ilk kadın kahraman filmi Alya konusu ne? İşte, detaylar...