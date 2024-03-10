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Haberler Fotohaber Amasya iftar vakti 2024: Amasya İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.03.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 10:09

Amasya iftar vakti 2024: Amasya İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?

Amasya iftar vakti 2024 Ramazan İmsakiyesi aracılığıyla belli oldu. Böylece ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta soruları yanıt buldu. Güneşin doğuşu ve batışı her ilde farklılık gösterdiği için bu ildeki ezan vakitleri Amasya İmsakiye aracılığıyla inceleniyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı güncel imsakiyeye göre iftar ve imsak saati…

Amasya iftar vakti 2024: Amasya İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?

Amasya İmsakiye ile bu yıl Amasya ilinde oruç tutulacak saat aralığı netlik kazandı. Pek çok fazileti bulunan Ramazan ayını ibadetle geçirmenin ehemmiyetini bilen müminler, Amasya iftar vakti ve sahur saatleri için araştırmalara başladı. Peki, ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta? İşte detaylar…

Amasya iftar vakti 2024: Amasya İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?

AMASYA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)
Amasya İftar Vakti: 18:46
Amasya Sahur (İmsak) Vakti: 05:24
Amasya Teravih Namazı Vakti: 20:04

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)
Amasya İftar Vakti: 18:47
Amasya Sahur (İmsak) Vakti: 05:22
Amasya Teravih Namazı Vakti: 20:05


Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)
Amasya İftar Vakti: 18:48
Amasya Sahur (İmsak) Vakti: 05:20
Amasya Teravih Namazı Vakti: 20:07

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Amasya iftar vakti 2024: Amasya İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?


Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Amasya iftar vakti 2024: Amasya İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?

HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Aşağıdaki linke tıklayarak il il hatimle teravih kıldıran camilere ulaşabilirsiniz.
https://camiler.diyanet.gov.tr/tr-tr/etkinlikler/listele/50/hatimle-teravih-kilinan-camiler

Amasya iftar vakti 2024: Amasya İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Ezan Okunurken Su İçilir Mi?

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

KAYNAK: DİYANET

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