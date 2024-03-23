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Haberler Fotohaber ANADOLU AÖF SONUÇ SORGULAMA (anadolu.edu.tr/acikogretim) || AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 07:39

ANADOLU AÖF SONUÇ SORGULAMA (anadolu.edu.tr/acikogretim) || AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesinden gelecek açıklamaya çevrildi. Bu hafta sonu Türkiye genelinde yapılan güz dönemi dönem sonu (final) sınavı adayların ortalamalarına yüzde 30 etki edecek. Final, büt ve telafi sınavı olmayan oturumlarda, dersten başarısız olunması durumunda ise adaylar yaz okuluna katılacak. Sınavlara katılan adaylar AÖF sınav sonuçlarını, açıklandığı tarihten itibaren aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecekler. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak? 2024 AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ANADOLU AÖF SONUÇ SORGULAMA anadolu.edu.tr/acikogretim || AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınavları bu hafta sonu tamamlanıyor. Sınavların son bulmasıyla, gözler sonuç tarihine çevrildi. Binlerce adayın açıktan üniversite eğitimi aldığı sistemde son adım olan sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, Anadolu Üniversitesi sınav sonuç sorgulama ekranı...

ANADOLU AÖF SONUÇ SORGULAMA anadolu.edu.tr/acikogretim || AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023-2024 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı.

Takvime göre, ara sınav olarak da bilinen vize sınavları 23-24 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Ara sınavlar ortalamaya %30 etki edecek.

AÖF bahar dönemi final sınavları ise 25-26 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Sınavlar not ortalamasına %70 etki edecek.

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ANADOLU AÖF SONUÇ SORGULAMA anadolu.edu.tr/acikogretim || AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF takvimine göre, sınavlar 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda AÖF ara sınav sonuçlarının 7 Nisan'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU AÖF SONUÇ SORGULAMA anadolu.edu.tr/acikogretim || AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

ANADOLU AÖF SONUÇ SORGULAMA anadolu.edu.tr/acikogretim || AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

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