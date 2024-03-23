Giriş Tarihi: 23.03.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
07:39
ANADOLU AÖF SONUÇ SORGULAMA (anadolu.edu.tr/acikogretim) || AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesinden gelecek açıklamaya çevrildi. Bu hafta sonu Türkiye genelinde yapılan güz dönemi dönem sonu (final) sınavı adayların ortalamalarına yüzde 30 etki edecek. Final, büt ve telafi sınavı olmayan oturumlarda, dersten başarısız olunması durumunda ise adaylar yaz okuluna katılacak. Sınavlara katılan adaylar AÖF sınav sonuçlarını, açıklandığı tarihten itibaren aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecekler. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak? 2024 AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?