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Haberler Fotohaber Ankara Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Ankara’da hangi parti kimi aday gösterdi?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 15:16

Ankara Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Ankara’da hangi parti kimi aday gösterdi?

81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. 1393 belediyede gerçekleştirilecek seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar seçilecek. Bu noktada, sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, bulunduğu ilde hangi partiden kimin aday olduğunu öğrenmek istiyor. Ankara belediye başkan adayları listesi de bu kapsamda inceleniyor. İşte, YSK'nın yayınladığı kesin listeye göre AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Ankara belediye başkanı adayları.

Ankara Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Ankara’da hangi parti kimi aday gösterdi?

31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler belli oldu. YSK'nın yayınladığı kesin liste ile Ankara belediye başkan adayları netlik kazandı. Kent genelinde oy kullanmaya gidecek seçmenlerin yanıt aradığı İzmir belediye başkanı adayları kim oldu sorusu da böylece yanıt buldu. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Ankara belediye başkan adayları listesi…

Ankara Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Ankara’da hangi parti kimi aday gösterdi?

ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ANKARA TURGUT ALTINOK
İYİ PARTİ ANKARA CENGİZ TOPEL YILDIRIM
MEMLEKET PARTİSİ ANKARA ZAFER BURAK HASAR
ANAVATAN PARTİSİ ANKARA TUVANA NAZ KETENE
DEMOKRATİK SOL PARTİ ANKARA MEHMET SELİM ÇETİN
YENİDEN REFAH PARTİSİ ANKARA SUAT KILIÇ
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ ANKARA GÜLTAN KIŞANAK
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ ANKARA ALİ UFUK ARİKAN
ZAFER PARTİSİ ANKARA HÜSEYİN BARTU SORAL
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ ANKARA FİGEN TOPAL
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ ANKARA SERKAN ÜNVER
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ANKARA MANSUR YAVAŞ
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ ANKARA FAZLI TAŞKAN
OCAK PARTİSİ ANKARA MURAT YARDIMCI
ADALET BİRLİK PARTİSİ ANKARA ABDULLAH DEMİRYÜREK
MİLLET PARTİSİ ANKARA SALİH KOÇ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ANKARA CELAL MÜMTAZ AKINCI
SAADET PARTİSİ ANKARA CAFER GÜNEŞ
VATAN PARTİSİ ANKARA UTKU REYHAN
BAĞIMSIZ ANKARA KORKUT CESUR
BAĞIMSIZ ANKARA SUAT KARAMAN
BAĞIMSIZ ANKARA LOKMAN CENGİZ
BAĞIMSIZ ANKARA MUSTAFA SANĞU
BAĞIMSIZ ANKARA YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU
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Ankara Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Ankara’da hangi parti kimi aday gösterdi?

SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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