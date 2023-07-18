Ankara Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Ankara Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS listesi araştırılıyor. ÖSYM YKS kılavuzu ile gerçekleştirilecek üniversite tercihleri için geri sayım başladı. Üniversitelerin ve bölümlerin taban ve tavan puanları araştırılıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan üniversitedeki fakülte, akademik kadro, ulaşım seçenekleri de sorgulanıyor. İşte, 2023 Ankara Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
40+1
|62
62
52
41
|3.042
2.750
2.240
2.351
|530,28888
487,04137
532,59951
520,65196
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|320+8
320+8
320+8
320+8
|328
328
328
328
|4.353
3.761
3.300
3.305
|525,98498
479,60367
528,03669
515,12096
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|75+2
70+2
70+2
60+2
|77
72
72
62
|11.746
19.854
25.000
30.214
|509,55009
433,77652
486,29577
450,03683
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|140+4
140+4
140+4
160+4
|144
144
144
164
|21.968
22.802
22.000
19.694
|493,28178
428,85111
490,49886
468,67549
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|23.309
23.593
22.800
—
|491,39741
427,58463
489,31062
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
—
—
—
|26
—
—
—
|24.481
—
—
—
|489,73730
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|26.213
36.382
40.000
42.183
|487,33685
408,86970
467,06589
431,16736
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|31.889
37.729
34.100
34.535
|479,82630
407,18464
474,50575
442,96581
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
—
—
—
|26
—
—
—
|33.483
—
—
—
|477,77924
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
140+4
140+4
140+4
|123
144
144
144
|40.771
37.663
35.600
33.421
|468,66419
407,25772
472,57294
444,81465
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|42.622
38.048
36.700
34.912
|466,45064
406,76152
471,18297
442,34122
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|49.281
47.571
50.000
53.756
|458,45818
395,19103
455,21295
414,49339
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|165+5
165+5
165+5
165+5
|170
170
170
170
|62.045
55.676
58.900
68.330
|443,83492
385,72823
444,93616
395,38481
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|80.884
97.856
103.000
119.447
|423,88247
344,99352
396,50428
343,15161
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|91.878
104.929
126.000
182.015
|413,12376
339,08143
374,71974
303,36336
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|92.100
87.196
85.900
92.436
|412,90311
354,19593
414,44041
367,93405
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
65+2
60+2
|67
67
67
62
|94.091
98.785
86.700
87.221
|411,04777
344,21383
413,61104
373,36946
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|98.682
124.244
177.000
210.391
|406,75930
324,37199
338,01792
290,48216
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|103.177
91.761
76.300
63.327
|402,58412
350,13425
424,99174
401,75391
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+
|62
62
62
62
|114.723
139.741
147.000
180.348
|392,53581
313,92825
358,60305
304,18706
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|119.388
—
—
—
|388,64815
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|121.938
—
—
—
|386,60137
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|2
—
—
—
|126.882
Dolmadı
—
—
|382,62510
Dolmadı
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|130.401
164.571
178.000
205.209
|379,92907
299,43691
337,48432
292,65693
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|157.858
198.724
217.000
246.718
|360,80253
282,78935
316,44996
276,77886
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|166.671
177.825
162.000
176.893
|355,41571
292,59172
347,60408
305,98213
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|170.444
243.431
303.000
314.020
|353,22219
265,13488
282,03684
256,96869
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
120+3
120+3
120+3
|113
123
123
123
|180.211
182.163
186.000
195.530
|347,63280
290,42532
332,75065
296,97302
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
—
—
—
|36
—
—
—
|183.552
—
—
—
|345,78229
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|208.766
258.444
279.000
306.100
|333,06081
260,10786
290,55037
258,98654
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|210.957
246.684
290.000
330.948
|332,07219
264,00424
286,50732
252,83994
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|234.956
240.760
237.000
258.400
|321,47684
266,03916
306,97577
272,84768
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
41
31
31
|243.153
296.678
313.000
328.680
|318,13774
248,75825
278,87059
253,37203
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
7
5
|262.398
297.194
Dolmadı
Dolmadı
|310,72353
248,61362
Dolmadı
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|264.972
317.738
323.000
325.282
|309,78088
243,17031
275,81854
254,17426
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ortez ve Protez
(4 Yıllık)
|SAY
|55+2
55+2
55+2
50+2
|57
57
57
52
|289.213
282.871
262.000
246.274
|301,42345
252,62042
296,61420
276,94219
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
—
|41
28
27
—
|292.887
Dolmadı
Dolmadı
—
|300,21860
Dolmadı
Dolmadı
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeofizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|15+1
15+1
15+1
—
|14
7
4
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
75+2
75+2
|77
77
77
77
|322.104
323.101
311.000
314.780
|291,24264
241,81556
279,34427
256,78524
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|331.401
338.872
323.000
337.326
|288,65398
238,01608
275,69139
251,34410
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|344.615
378.326
363.000
390.042
|284,96842
226,27731
264,42945
240,28299
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|348.706
361.837
356.000
359.250
|283,87828
232,41409
266,29980
246,49654
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
40+1
|47
47
47
41
|348.911
363.462
343.000
351.400
|283,82589
231,98445
269,78945
248,18647
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
45+2
|52
14
52
47
|411.638
Dolmadı
436.000
459.211
|269,14688
Dolmadı
247,63775
226,60941
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
28
31
31
|415.650
Dolmadı
390.000
407.147
|268,30779
Dolmadı
257,75311
237,09500
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
41
47
47
|425.387
Dolmadı
385.000
382.284
|266,33363
Dolmadı
259,03578
241,78862
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
6
31
31
|473.007
Dolmadı
431.000
459.625
|257,53710
Dolmadı
248,70500
226,47902
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
35+1
35+1
30+1
|36
1
36
29
|484.809
Dolmadı
489.000
Dolmadı
|255,56876
Dolmadı
237,78565
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Süt Teknolojisi
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
25+1
20+1
|31
—
26
14
|557.123
Dolmadı
537.000
Dolmadı
|245,05994
Dolmadı
230,10575
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|550+14
550+14
550+14
550+14
|564
564
564
564
|4.387
5.124
3.430
3.469
|468,87573
412,36835
467,40221
449,55270
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|14.281
25.412
13.500
19.929
|435,55468
370,36141
427,08547
407,14319
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|50.092
52.076
20.800
32.089
|404,36907
347,12099
415,01419
393,38522
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|61.072
54.315
34.500
44.595
|398,00605
345,59640
401,38837
382,42996
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|64.704
75.432
79.500
—
|396,01910
332,54632
374,17966
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|75.473
71.567
71.800
83.674
|390,42278
334,74755
378,12747
356,72786
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|86.281
86.757
58.400
60.821
|385,11264
326,61111
385,50611
370,60039
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Politika ve Ekonomi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|86.858
84.284
67.300
81.004
|384,83457
327,90927
380,49902
358,24941
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|120.279
123.849
105.000
103.281
|370,16603
310,10657
361,92889
346,42226
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|121.617
130.114
121.000
112.096
|369,62389
307,69219
354,74604
342,15711
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|134.973
124.070
93.900
90.905
|364,41759
310,02227
367,07488
352,76200
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|55+2
65+2
60+2
60+2
|57
67
62
62
|178.915
168.196
146.000
141.965
|349,16634
294,54520
344,42571
329,45654
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
50+2
40+1
|62
62
52
41
|209.435
215.690
174.000
163.506
|340,20108
281,41901
334,08234
321,46741
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|216.601
222.186
183.000
179.569
|338,26278
279,78783
330,80556
316,04272
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
|Arkeoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
26
21
21
|225.915
235.968
257.000
321.626
|335,80190
276,49117
308,61078
280,92306
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|243.043
212.054
174.000
164.715
|331,60063
282,30462
333,91041
321,05284
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
|Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|263.879
264.763
270.000
308.971
|326,70158
270,27153
305,10056
283,40320
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|299.372
330.289
289.000
271.478
|319,21844
258,02955
300,45825
291,35064