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Haberler Fotohaber Ankara Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:59

Ankara Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Ankara Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS listesi araştırılıyor. ÖSYM YKS kılavuzu ile gerçekleştirilecek üniversite tercihleri için geri sayım başladı. Üniversitelerin ve bölümlerin taban ve tavan puanları araştırılıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan üniversitedeki fakülte, akademik kadro, ulaşım seçenekleri de sorgulanıyor. İşte, 2023 Ankara Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…

Ankara Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan YÖK ATLAS tablosu gündemdeki yerini aldı. YKS taban puanları kapsamında üniversite ve bölümler tek tek araştırılıyor. Ankara'da okumayı tercih edecek adaylar Ankara Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023 tablosunu araştırmaya devam ediyor. Lisans ve önlisans bölümlerinin bulunduğu üniversitede fakülteler de araştırılmaya başladı. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi taban puanları

Ankara Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

  1. Atatürk Eğitim Fakültesi
  2. Diş hekimliği Fakültesi
  3. Eczacılık Fakültesi
  4. Fen-Edebiyat Fakültesi
  5. Güzel Sanatlar Fakültesi
  6. Hukuk Fakültesi
  7. İktisat Fakültesi
  8. İlahiyat Fakültesi
  9. İletişim Fakültesi
  10. İşletme Fakültesi
  11. Mühendislik Fakültesi
  12. Teknoloji Fakültesi
  13. Tıp Fakültesi
  14. Sağlık Bilimleri Fakültesi
  15. Siyasal Bilgiler Fakültesi
  16. Spor Bilimleri Fakültesi
  17. Finansal bilimler fakültesi

İşte bölümler ve taban puanları:

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Ankara Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
50+2
40+1		 62
62
52
41		 3.042
2.750
2.240
2.351		 530,28888
487,04137
532,59951
520,65196
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 320+8
320+8
320+8
320+8		 328
328
328
328		 4.353
3.761
3.300
3.305		 525,98498
479,60367
528,03669
515,12096
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 75+2
70+2
70+2
60+2		 77
72
72
62		 11.746
19.854
25.000
30.214		 509,55009
433,77652
486,29577
450,03683
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 140+4
140+4
140+4
160+4		 144
144
144
164		 21.968
22.802
22.000
19.694		 493,28178
428,85111
490,49886
468,67549
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
 31
31
31
 23.309
23.593
22.800
 491,39741
427,58463
489,31062
Ankara Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 25+1


 26


 24.481


 489,73730
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 26.213
36.382
40.000
42.183		 487,33685
408,86970
467,06589
431,16736
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 31.889
37.729
34.100
34.535		 479,82630
407,18464
474,50575
442,96581
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 25+1


 26


 33.483


 477,77924
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
140+4
140+4
140+4		 123
144
144
144		 40.771
37.663
35.600
33.421		 468,66419
407,25772
472,57294
444,81465
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 42.622
38.048
36.700
34.912		 466,45064
406,76152
471,18297
442,34122
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 49.281
47.571
50.000
53.756		 458,45818
395,19103
455,21295
414,49339
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 165+5
165+5
165+5
165+5		 170
170
170
170		 62.045
55.676
58.900
68.330		 443,83492
385,72823
444,93616
395,38481
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 80.884
97.856
103.000
119.447		 423,88247
344,99352
396,50428
343,15161
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 91.878
104.929
126.000
182.015		 413,12376
339,08143
374,71974
303,36336
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 92.100
87.196
85.900
92.436		 412,90311
354,19593
414,44041
367,93405
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
65+2
60+2		 67
67
67
62		 94.091
98.785
86.700
87.221		 411,04777
344,21383
413,61104
373,36946
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 98.682
124.244
177.000
210.391		 406,75930
324,37199
338,01792
290,48216
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 103.177
91.761
76.300
63.327		 402,58412
350,13425
424,99174
401,75391
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+		 62
62
62
62		 114.723
139.741
147.000
180.348		 392,53581
313,92825
358,60305
304,18706
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1


 41


 119.388


 388,64815
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0


 5


 121.938


 386,60137
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0

 2


 126.882
Dolmadı

 382,62510
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 130.401
164.571
178.000
205.209		 379,92907
299,43691
337,48432
292,65693
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 157.858
198.724
217.000
246.718		 360,80253
282,78935
316,44996
276,77886
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 166.671
177.825
162.000
176.893		 355,41571
292,59172
347,60408
305,98213
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 170.444
243.431
303.000
314.020		 353,22219
265,13488
282,03684
256,96869
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
120+3
120+3
120+3		 113
123
123
123		 180.211
182.163
186.000
195.530		 347,63280
290,42532
332,75065
296,97302
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 35+1


 36


 183.552


 345,78229
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 208.766
258.444
279.000
306.100		 333,06081
260,10786
290,55037
258,98654
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 210.957
246.684
290.000
330.948		 332,07219
264,00424
286,50732
252,83994
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 234.956
240.760
237.000
258.400		 321,47684
266,03916
306,97577
272,84768
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
41
31
31		 243.153
296.678
313.000
328.680		 318,13774
248,75825
278,87059
253,37203
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
7
5		 262.398
297.194
Dolmadı
Dolmadı		 310,72353
248,61362
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 264.972
317.738
323.000
325.282		 309,78088
243,17031
275,81854
254,17426
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ortez ve Protez
(4 Yıllık)		 SAY 55+2
55+2
55+2
50+2		 57
57
57
52		 289.213
282.871
262.000
246.274		 301,42345
252,62042
296,61420
276,94219
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
 41
28
27
 292.887
Dolmadı
Dolmadı
 300,21860
Dolmadı
Dolmadı
Ankara Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeofizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 15+1
15+1
15+1
 14
7
4
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
75+2
75+2		 77
77
77
77		 322.104
323.101
311.000
314.780		 291,24264
241,81556
279,34427
256,78524
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 331.401
338.872
323.000
337.326		 288,65398
238,01608
275,69139
251,34410
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 344.615
378.326
363.000
390.042		 284,96842
226,27731
264,42945
240,28299
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 348.706
361.837
356.000
359.250		 283,87828
232,41409
266,29980
246,49654
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
40+1		 47
47
47
41		 348.911
363.462
343.000
351.400		 283,82589
231,98445
269,78945
248,18647
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
45+2		 52
14
52
47		 411.638
Dolmadı
436.000
459.211		 269,14688
Dolmadı
247,63775
226,60941
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Su Ürünleri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
28
31
31		 415.650
Dolmadı
390.000
407.147		 268,30779
Dolmadı
257,75311
237,09500
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
41
47
47		 425.387
Dolmadı
385.000
382.284		 266,33363
Dolmadı
259,03578
241,78862
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
6
31
31		 473.007
Dolmadı
431.000
459.625		 257,53710
Dolmadı
248,70500
226,47902
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 35+1
35+1
35+1
30+1		 36
1
36
29		 484.809
Dolmadı
489.000
Dolmadı		 255,56876
Dolmadı
237,78565
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Süt Teknolojisi
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
25+1
20+1		 31

26
14		 557.123
Dolmadı
537.000
Dolmadı		 245,05994
Dolmadı
230,10575
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 550+14
550+14
550+14
550+14		 564
564
564
564		 4.387
5.124
3.430
3.469		 468,87573
412,36835
467,40221
449,55270
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 14.281
25.412
13.500
19.929		 435,55468
370,36141
427,08547
407,14319
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 50.092
52.076
20.800
32.089		 404,36907
347,12099
415,01419
393,38522
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 61.072
54.315
34.500
44.595		 398,00605
345,59640
401,38837
382,42996
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
 31
31
31
 64.704
75.432
79.500
 396,01910
332,54632
374,17966
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 75.473
71.567
71.800
83.674		 390,42278
334,74755
378,12747
356,72786
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 86.281
86.757
58.400
60.821		 385,11264
326,61111
385,50611
370,60039
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Politika ve Ekonomi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 86.858
84.284
67.300
81.004		 384,83457
327,90927
380,49902
358,24941
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 120.279
123.849
105.000
103.281		 370,16603
310,10657
361,92889
346,42226
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 121.617
130.114
121.000
112.096		 369,62389
307,69219
354,74604
342,15711
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 134.973
124.070
93.900
90.905		 364,41759
310,02227
367,07488
352,76200
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 55+2
65+2
60+2
60+2		 57
67
62
62		 178.915
168.196
146.000
141.965		 349,16634
294,54520
344,42571
329,45654
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
50+2
40+1		 62
62
52
41		 209.435
215.690
174.000
163.506		 340,20108
281,41901
334,08234
321,46741
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 216.601
222.186
183.000
179.569		 338,26278
279,78783
330,80556
316,04272
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi		 Arkeoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
26
21
21		 225.915
235.968
257.000
321.626		 335,80190
276,49117
308,61078
280,92306
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 243.043
212.054
174.000
164.715		 331,60063
282,30462
333,91041
321,05284
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi		 Felsefe
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 263.879
264.763
270.000
308.971		 326,70158
270,27153
305,10056
283,40320
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 299.372
330.289
289.000
271.478		 319,21844
258,02955
300,45825
291,35064
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