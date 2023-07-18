Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:59

Ankara Üniversitesi İTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Ankara Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS listesi araştırılıyor. ÖSYM YKS kılavuzu ile gerçekleştirilecek üniversite tercihleri için geri sayım başladı. Üniversitelerin ve bölümlerin taban ve tavan puanları araştırılıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık Ankara Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemdeki yerini aldı. Öte yandan üniversitedeki fakülte, akademik kadro, ulaşım seçenekleri de sorgulanıyor. İşte, 2023 Ankara Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…