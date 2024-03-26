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Haberler Fotohaber Antalya Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Antalya’da hangi parti kimi aday gösterdi?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 15:56

Antalya Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Antalya’da hangi parti kimi aday gösterdi?

81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. 1393 belediyede gerçekleştirilecek seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar seçilecek. Bu noktada, sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, bulunduğu ilde hangi partiden kimin aday olduğunu öğrenmek istiyor. Antalya belediye başkan adayları listesi de bu kapsamda inceleniyor. İşte, YSK'nın yayınladığı kesin listeye göre AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Antalya belediye başkanı adayları.

Antalya Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Antalya’da hangi parti kimi aday gösterdi?

31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler belli oldu. YSK'nın yayınladığı kesin liste ile Antalya belediye başkan adayları netlik kazandı. Kent genelinde oy kullanmaya gidecek seçmenlerin yanıt aradığı Antalya belediye başkanı adayları kim oldu sorusu da böylece yanıt buldu. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Antalya belediye başkan adayları listesi…

Antalya Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Antalya’da hangi parti kimi aday gösterdi?

ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ANTALYA HAKAN TÜTÜNCÜ
İYİ PARTİ ANTALYA NESRİN ÜNAL
DEMOKRATİK SOL PARTİ ANTALYA HAKAN ŞAKLAR
YENİDEN REFAH PARTİSİ ANTALYA ÜMİT ÖZKURT
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ ANTALYA KEMAL BÜLBÜL
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ ANTALYA NAZLI ECE MUTLU
ZAFER PARTİSİ ANTALYA OĞUZ ERSÖZ
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ ANTALYA NİMET ÇAKILKAYA
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ ANTALYA MEHMET İLTEBER BAHADIR
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ANTALYA MUHİTTİN BÖCEK
EMEK PARTİSİ ANTALYA ELİF BİLEN TAŞ
HÜR DAVA PARTİSİ ANTALYA ABDULBAKİ ÖZDEMİR
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ ANTALYA SULTAN BAYRAM
ADALET BİRLİK PARTİSİ ANTALYA AYHAN UZUN
DEMOKRAT PARTİ ANTALYA HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU
MİLLET PARTİSİ ANTALYA SADETTİN GÜNDÜZ
MİLLİ YOL PARTİSİ ANTALYA MEVLÜT YAKIŞIKLI
ADALET PARTİSİ ANTALYA OSMAN KOÇ
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ ANTALYA KIVANÇ ÇETİNKAYA
SAADET PARTİSİ ANTALYA ERSAN BİLGİN
VATAN PARTİSİ ANTALYA SERDAR ÜSKÜPLÜ
BAĞIMSIZ ANTALYA SEDA KUL
BAĞIMSIZ ANTALYA EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU
BAĞIMSIZ ANTALYA ALİ İHSAN YILDIRIM
BAĞIMSIZ ANTALYA OSMAN TURGUT
BAĞIMSIZ ANTALYA ALİ SONGÜL
BAĞIMSIZ ANTALYA OSMAN YILDIRIM
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Antalya Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Antalya’da hangi parti kimi aday gösterdi?

SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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