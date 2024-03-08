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Haberler Fotohaber Antalya iftar vakti 2024: 11 Mart Antalya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:37

Antalya iftar vakti 2024: 11 Mart Antalya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Gün ilk saatlerinde imsak ile birlikte uyanacak İslam alemi bulundukları iller özelinde araştırmalara başladı. Antalya iftar vakti de o illerin arasında yer alıyor. İlk oruç ibadetini eda edecek Müslümanlar, akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak. Peki; Antalya sahur vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Antalya İmsakiye 2024 ile iftar saati…

Antalya iftar vakti 2024: 11 Mart Antalya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Antalya iftar vakti 11 Mart ile birlikte bölge halkının en çok araştırdığı konu başlıkları arasında olacak. Sonu bayrama bağlanacak Ramazan ayı ibadetle dolu geçirilecek. Orucun yanı sıra her akşam iftar saati sonrası camilerin yolu tutulacak ve teravih namazları kılınacak. Ardından yeniden imsak için saatler sayılacak. Peki; Antalya sahur vakti saat kaçta? İşte, 2024 Antalya İmsakiye ve namaz vakitleri…

Antalya iftar vakti 2024: 11 Mart Antalya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ANTALYA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Antalya İftar Vakti: 19:08

Antalya Sahur (İmsak) Vakti: 05:48

Antalya Teravih Namazı Vakti: 20:22

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Antalya İftar Vakti: 19:09

Antalya Sahur (İmsak) Vakti: 05:46

Antalya Teravih Namazı Vakti: 20:23

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Antalya İftar Vakti: 19:10

Antalya Sahur (İmsak) Vakti: 05:45

Antalya Teravih Namazı Vakti: 20:24

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Antalya iftar vakti 2024: 11 Mart Antalya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Antalya iftar vakti 2024: 11 Mart Antalya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ANTALYA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Kaş KINIK MH .MRK.C.
Muratpaşa HACI ÜMMÜHAN ÜNAL C.
Korkuteli DEMİRCİ SÜLEYMAN C.
Aksu GÖNÜL C.
Alanya İMAMDAYI C.
Korkuteli UZUNOLUK MH.C.
Finike SAHİLKENT MH. KUM C.
Kaş SÜTLEĞEN MH.MRK.C.
Korkuteli ULUCAK MH. C.
Korkuteli YAZIR MH.RAHMAN C.
Döşemealtı YIĞMA YUSUF DEMİR C.
Demre ARICI C.
Konyaaltı KUBA C.
Gazipaşa ÇARŞI C.
Serik HACI VELİ C.
Muratpaşa MARKANTALYA C.
Muratpaşa HÜDAVERDİ C.
Korkuteli KÜÇÜKKÖY MH. AKPINAR C.
Kumluca KIRBÖLGE C.
Akseki HACI NEBİ C.
Kepez MAHMUT CELALETTİN ÖKTEN İMAM-HATİP LİSESİ MESCİDİ
Korkuteli KÜLLİYE C.
Kepez GEYLANİ C.
Muratpaşa BALIBEY C.
Muratpaşa MEHMET ÇİÇEK C.
Elmalı YENİ C.
Manavgat HACI MEHMET TURGAY C.
Kemer HALİL KALE C.
Antalya iftar vakti 2024: 11 Mart Antalya İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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