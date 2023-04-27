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Haberler Fotohaber Son Dakika Antalya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 27 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Antalya deprem bilgileri
Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 12:42

Son Dakika Antalya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 27 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Antalya deprem bilgileri

Antalya'da deprem mi oldu son dakika araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile kontrol edilen sarsıntıların ardından bölgede risk durumu araştırılmaya başladı. Akdeniz bölgesinde yer alan şehir, 2. Ve 3. Bölge riskli alanlar arasında değerlendiriliyor. Antalya deprem risk haritası gündemdeki yerini aldı. Diri fay hattı bulundurmamasına rağmen çevresinde birçok hareketli hat bulunan şehirde sarsıntılar kaydediliyor. Peki, 27 Nisan 2023 bugün Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm merak edilenler…

Son Dakika Antalya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 27 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Antalya deprem bilgileri

Antalya deprem risk durumu ile araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde kaydedilen Akdeniz merkez üssündeki deprem, Antalya ve çevre illerde hissedildi. 27 Nisan 2023 Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. Fay hattı hareketlerinin takip edildiği listede sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği açıklanıyor. İşte, Antalya deprem son dakika haberleri…

Son Dakika Antalya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 27 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Antalya deprem bilgileri

SON DAKİKA: AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM!

26 Nisan saat 23.00 itibarıyla Akdeniz açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD tarafından Muğla merkezli belirlenen deprem Ege Denizi üzerinde kaydedilirken Kandilli Rasathanesi etki bölgesini Akdeniz olarak belirledi.

Deprem; Antalya'da da hissedildi!

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Son Dakika Antalya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 27 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Antalya deprem bilgileri

27 NİSAN SON DAKİKA DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Antalya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 27 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Antalya deprem bilgileri

ANTALYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Antalya, 2. ve 3. derece deprem bölgesi olarak değerlendiriliyor. Şehir üzerinde diri fay hattı olmamasına karşın yakınında bulunan Fethiye, Isparta ve Denizli'de diri faylar dikkat çekiyor.

Son Dakika Antalya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 27 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Antalya deprem bilgileri

ANTALYA DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

Fay hattı üzerinde yer alan 110 ilçe haritasına göre ise Antalya'nın en riskli bölgesi Demre olarak belirlendi.

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