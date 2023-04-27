Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 12:42

Son Dakika Antalya’da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? 27 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Antalya deprem bilgileri

Antalya'da deprem mi oldu son dakika araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile kontrol edilen sarsıntıların ardından bölgede risk durumu araştırılmaya başladı. Akdeniz bölgesinde yer alan şehir, 2. Ve 3. Bölge riskli alanlar arasında değerlendiriliyor. Antalya deprem risk haritası gündemdeki yerini aldı. Diri fay hattı bulundurmamasına rağmen çevresinde birçok hareketli hat bulunan şehirde sarsıntılar kaydediliyor. Peki, 27 Nisan 2023 bugün Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm merak edilenler…