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Haberler Fotohaber AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024? Gözler Anadolu Üniversitesine çevrildi!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 09:31

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024? Gözler Anadolu Üniversitesine çevrildi!

AÖF sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesinden gelecek açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde yapılan güz dönemi dönem sonu (final) sınavı adayların ortalamalarına yüzde 70 etki edecek. Büt ve telafi sınavı olmayan oturumlarda, dersten başarısız olunması durumunda ise adaylar yaz okuluna katılacak. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024? Gözler Anadolu Üniversitesine çevrildi!

AÖF final sınavları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sınavların son bulmasıyla, gözler sonuç tarihine çevrildi. Binlerce adayın açıktan üniversite eğitimi aldığı sistemde son adım olan sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, Anadolu Üniversitesi sınav sonuç sorgulama ekranı...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024? Gözler Anadolu Üniversitesine çevrildi!

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi, güz dönemi final sınavı değerlendirme işlemleri devam ediyor. Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültesi final sınavı sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek.

Final sınav sonuçlarının sınavların sonlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde paylaşılması ön görülürken, sonuçların 2024 Şubat ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

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AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024? Gözler Anadolu Üniversitesine çevrildi!

AÖF HARF NOTLARI NE ANLAMA GELİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalama Bazlı Geçti (Şartlı)

40 – 45 DC 1,30 Ortalama Bazlı Geçti (Şartlı)

33 – 39 DD 1,00 Ortalama Bazlı Geçti (Şartlı)

0 – 32 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024? Gözler Anadolu Üniversitesine çevrildi!

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024? Gözler Anadolu Üniversitesine çevrildi!

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.c

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