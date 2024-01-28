Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
09:31
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024? Gözler Anadolu Üniversitesine çevrildi!
AÖF sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesinden gelecek açıklamaya çevrildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde yapılan güz dönemi dönem sonu (final) sınavı adayların ortalamalarına yüzde 70 etki edecek. Büt ve telafi sınavı olmayan oturumlarda, dersten başarısız olunması durumunda ise adaylar yaz okuluna katılacak. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...