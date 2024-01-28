AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024? Gözler Anadolu Üniversitesine çevrildi!

AÖF final sınavları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sınavların son bulmasıyla, gözler sonuç tarihine çevrildi. Binlerce adayın açıktan üniversite eğitimi aldığı sistemde son adım olan sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, Anadolu Üniversitesi sınav sonuç sorgulama ekranı...