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Haberler Fotohaber AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 10:55

AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi bitirme sınavları için geri sayım başladı. AÖF final sınav tarihleri 2023 takvimi öğrenciler ile paylaşıldı. Akademik takvim ile paylaşılan tarihler bekleniyor. Sınavların yapılması ve sonuçların açıklanması ardından kayıt yenileme için bekleyiş başlayacak. AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak soruları yanıt arıyor. Final tarihleri resmi internet sayfasında duyurulurken sonuçlar için de şimdiden araştırmalar arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, AÖF final sınav tarihleri takvimi…

AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF final tarihleri 2023 Bahar dönemi için duyuruldu. Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek dönem sonu sınavları ardından yaz okulu süreci başlayacak. Vize sınavlarının yüzde 30; finallerin yüzde 70 etkilediği derslerde hazırlıklar tamamlanıyor. AÖF final sınav tarihleri takvimi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınavları kaçırmamak adına son kontroller yapılıyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte, Açıköğretim sınavları hakkında tüm merak edilenler…

AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

2023 AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023: AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı sınavları hakkında beklenen açıklama geldi.

Yapılan açıklama kapsamında AÖF final sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları çevrimiçi (online) olarak esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

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AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ

AÖF yaz okulu 3 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

AÖF yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası ve şifre veya e-Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.

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