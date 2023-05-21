Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 10:55

AÖF FİNAL TARİHLERİ 2023 BAHAR DÖNEMİ | Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi bitirme sınavları için geri sayım başladı. AÖF final sınav tarihleri 2023 takvimi öğrenciler ile paylaşıldı. Akademik takvim ile paylaşılan tarihler bekleniyor. Sınavların yapılması ve sonuçların açıklanması ardından kayıt yenileme için bekleyiş başlayacak. AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak soruları yanıt arıyor. Final tarihleri resmi internet sayfasında duyurulurken sonuçlar için de şimdiden araştırmalar arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, AÖF final sınav tarihleri takvimi…