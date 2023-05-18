AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi finalleri için geri sayım başladı. AÖF final sınavları ne zaman sorusu sınav dönemini kaçırmak istemeyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Dönem sonu sınavları Haziran ayı başında gerçekleştirilecek. Hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler AÖF final tarihleri konusunda araştırmalarını akademik takvim üzerinde sürdürüyor. Ön lisans ve lisans bölümlerine açıktan devam edenler soruyor: AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak? İşte, sınav tarihleri 2023…