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Haberler Fotohaber AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:48 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:49

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar dönemi finalleri için geri sayım başladı. AÖF final sınavları ne zaman sorusu sınav dönemini kaçırmak istemeyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Dönem sonu sınavları Haziran ayı başında gerçekleştirilecek. Hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler AÖF final tarihleri konusunda araştırmalarını akademik takvim üzerinde sürdürüyor. Ön lisans ve lisans bölümlerine açıktan devam edenler soruyor: AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi, nasıl olacak? İşte, sınav tarihleri 2023…

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF sınav tarihleri 2023 Bahar dönemi için araştırılıyor. Vizelerin ardından ders geçme durumlarını öğrenmek için finallere girecek öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan derslerde bütünleme olup olmayacağı da merak konusu. AÖF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüzde mi yapılacak soruları yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvim kontrol ediliyor. İşte, AÖF final tarihleri...

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi?

2023 AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ: AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı sınavları hakkında beklenen açıklama geldi.

Yapılan açıklama kapsamında AÖF final sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF FİNAL SINAVI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları çevrimiçi (online) olarak esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

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AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ

AÖF yaz okulu 3 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

AÖF yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi?

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası ve şifre veya e-Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.

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