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Haberler Fotohaber AÖF AÇIKLANDI MI 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final sınavları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:38

AÖF AÇIKLANDI MI 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final sınavları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları ne zaman belli olacak araştırılmaya başladı. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023 sorusuna yanıt arıyor. Dönem sonu sınavları ardından adaylar için heyecan dorukta. Ders geçme notu, bütünleme ve yaz okulu ile birlikte araştırılan finaller iki hafta sonu şeklinde; 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖS sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖF AÇIKLANDI MI 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final sınavları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları sorgulama

AÖF final sonuçları sorgulama AÖS ekranı ziyaret edilmeye başladı. Bahar dönemi derslerini geçip geçmediğini kontrol eden adaylar, öğrenci bilgi sistemi üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023 sorusu yanıt arıyor. Final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih akademik takvim üzerinde araştırılıyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte, tüm merak edilenler…

AÖF AÇIKLANDI MI 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final sınavları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları sorgulama

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı.

Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

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AÖF AÇIKLANDI MI 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final sınavları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları sorgulama

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 25 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF AÇIKLANDI MI 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final sınavları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları sorgulama

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

AÖF AÇIKLANDI MI 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final sınavları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları sorgulama

AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI, NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavları bulunmuyor. Buna göre öğrenciler final sınavı sonuçları ile dersi geçip geçmediklerini öğrenecek.

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