Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:38

AÖF AÇIKLANDI MI 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final sınavları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavları ne zaman belli olacak araştırılmaya başladı. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023 sorusuna yanıt arıyor. Dönem sonu sınavları ardından adaylar için heyecan dorukta. Ders geçme notu, bütünleme ve yaz okulu ile birlikte araştırılan finaller iki hafta sonu şeklinde; 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖS sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı…