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Haberler Fotohaber Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı 2023-2024: AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 19:19 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 19:19

Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı 2023-2024: AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 20-21 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Önlisans ve lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarında harf notlarını kontrol etmeye hazırlanıyor. Bu noktada öğrenci bilgi sistemi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ linki takip ediliyor. Peki; 2023-2024 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı 2023-2024: AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak öğrencilerin gündeminde. Anadolu Üniversitesi AÖS öğrenci sistemi üzerinden kontrol edilecek puanlarla birlikte ders geçme durumları takip edilecek. Açıköğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor. Güz dönemi sona eriyor. İşte; 2023-2024 AÖF sonuçları sorgulama ekranı...

Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı 2023-2024: AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 AÖF güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlendi.

Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.

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Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı 2023-2024: AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AÖF final sınav sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

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Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı 2023-2024: AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAVLARI DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDECEK!

Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.

AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.

Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı 2023-2024: AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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