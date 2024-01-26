Giriş Tarihi: 26.01.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
19:19
Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı 2023-2024: AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 20-21 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Önlisans ve lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarında harf notlarını kontrol etmeye hazırlanıyor. Bu noktada öğrenci bilgi sistemi https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ linki takip ediliyor. Peki; 2023-2024 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...