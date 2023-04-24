Giriş Tarihi: 24.04.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 07:53

AÖF sonuçları açıklandı mı 2023? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim vize sonuçları bekleniyor! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar dönemi vize sınavları tamamlandı. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. Açıköğretim ara sınavlar 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde; iki hafta sonunda gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler araştırmalara başladı. Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS giriş ekranı (aosogrenci.anadolu.edu.tr) üzerinden sorgulamalar devam ediyor. AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur soruları yanıt arıyor. Peki, 2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, tüm merak edilenler…