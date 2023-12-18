AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlendi. Türkiye genelinde yapılan sınavların ardından sonuç sorgulama işlemleri başladı. Bu kapsamda AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 AÖF sonuçları sorgulama ekranı www.anadolu.edu.tr…