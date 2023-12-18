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Haberler Fotohaber AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 08:07

AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlendi. Türkiye genelinde yapılan sınavların ardından sonuç sorgulama işlemleri başladı. Bu kapsamda AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023 AÖF sonuçları sorgulama ekranı www.anadolu.edu.tr…

AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav değerlendirme sürecinde 4 yanlış 1 doğru cevabı götürecek. Öte yandan 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Şimdi söz konusu sınavlara katılan binlerce açıköğretim öğrencisi AÖF sonuçları için kurum tarafından gelecek son dakika açıklamalarını yakın takibe almış durumda. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte, Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF sonuçları sorgulama ekranı…

AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF VİZE SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF güz dönemi vize sınavları, 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlendi.

Şimdi sıra sonuç adımı var. Bu noktada son dakika AÖF duyuruları öğrenciler tarafından yakın takibe alınmış duurmda.

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AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçen dönemlere bakıldığında sonuçların genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor.

Buna göre AÖF vize sınavı sonuçlarının 24 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI!

AÖF'ten yapılan açıklamada " Sınav soruları Anadolum eKampüs sistemine yüklenmiştir." ifadeleri kullandı.

AÖF SORULARI CEVAP ANAHTARLARI

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