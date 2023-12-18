AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçen dönemlere bakıldığında sonuçların genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor.

Buna göre AÖF vize sınavı sonuçlarının 24 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.