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Haberler Fotohaber AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Final AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı
Giriş Tarihi: 02.06.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 21:50

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Final AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 3 Haziran 2023 Cumartesi günü başlıyor. Sınavların ardından öğrenciler AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AÖS öğrenci giriş ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Sınavdan geçer not alamayan öğrenciler bütünleme ve yaz okulu araştırmalarına başlayacak. AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır merak ediliyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman kaç günde açıklanır? İşte, 2023 Bahar yarıyılı AÖF final sonuçları tarihi…

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Final AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

AÖF sonuçları sorgulama AÖS ekranı araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar yarıyılı final sınavı sonuçları hakkında sınavlarla birlikte araştırmalara başladı. Sınav sonucu "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden öğrenilecek. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Öğrenciler, ders notlarını kontrol ediyor. Peki, 2023 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, detaylar…

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Final AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruluyor ve 30'ar dakika sınav süresi veriliyor.

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Final AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 25 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Final AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Final AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

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