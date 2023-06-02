AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Final AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı

Giriş Tarihi: 02.06.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 21:50

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 3 Haziran 2023 Cumartesi günü başlıyor. Sınavların ardından öğrenciler AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AÖS öğrenci giriş ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Sınavdan geçer not alamayan öğrenciler bütünleme ve yaz okulu araştırmalarına başlayacak. AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır merak ediliyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman kaç günde açıklanır? İşte, 2023 Bahar yarıyılı AÖF final sonuçları tarihi…