Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2023 AÖF yaz okulu kaydı yaptıracaklar dikkat!
Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 10:13

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2023 AÖF yaz okulu kaydı yaptıracaklar dikkat!

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt tarihleri merakla bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; 10 Temmuz'da başlayacak yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci belirlenen tarihlerde kayıtlarını gerçekleştirecek. Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağıysa henüz belli olmadı. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve merak edilen tüm bu detaylar.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2023 AÖF yaz okulu kaydı yaptıracaklar dikkat!

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri araştırmaları hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi daha önce yaz okuluna ilişkin kayıtların alınacağı tarihleri paylaşmıştı. Bu kapsamda "2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte o detaylar.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2023 AÖF yaz okulu kaydı yaptıracaklar dikkat!

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek. Yedi haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2023 AÖF yaz okulu kaydı yaptıracaklar dikkat!

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 7 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2023 AÖF yaz okulu kaydı yaptıracaklar dikkat!

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Sınavın yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

SON DAKİKA