Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 10:13

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2023 AÖF yaz okulu kaydı yaptıracaklar dikkat!

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt tarihleri merakla bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; 10 Temmuz'da başlayacak yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci belirlenen tarihlerde kayıtlarını gerçekleştirecek. Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağıysa henüz belli olmadı. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ve merak edilen tüm bu detaylar.