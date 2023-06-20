Giriş Tarihi: 20.06.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 14:54

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu! 2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt tarihleri araştırmaları hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi daha önce yaz okuluna ilişkin kayıtların alınacağı tarihleri paylaşmıştı. Bu kapsamda "2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; 10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak, sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte o detaylar.