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Haberler Fotohaber AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı (aof.anadolu.edu.tr) TIKLA-ÖĞREN! 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.08.2023 06:22 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:30

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı (aof.anadolu.edu.tr) TIKLA-ÖĞREN! 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için nefesler tutuldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos Cumartesi günü eş zamanlı olarak tek oturumda tamamlanmıştı. Başarısız oldukları dersleri vermek veyahut ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrencilerin katıldıkları yaz okulu sonuç aşamasında. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavların yıl sonu notuna katkısı yüzde 100 olacak. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, aof.anadolu.edu.tr sorgulama ekranı…

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı aof.anadolu.edu.tr TIKLA-ÖĞREN! 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündeme geldi. 10 Temmuz'da başlayan dersler, 19 Ağustos 2023 tarihinde sona ermiş ve altı haftalık eğitimin ardından aynı gün ülke genelinde eş zamanlı olarak tek oturumda düzenlenen AÖF yaz okulu sınavı yapılmıştı. aof.anadolu.edu.tr ekranı üzerinde açıklanacak AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Peki, 2023 AÖF yaz okulu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı aof.anadolu.edu.tr TIKLA-ÖĞREN! 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimine göre 10 Temmuz'da başlayan AÖF yaz okulu dersleri, 19 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi.

6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler, sorumlu oldukları derslerden sınavlara katılacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'te yüz yüze yapıldı.

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı aof.anadolu.edu.tr TIKLA-ÖĞREN! 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bahar ve güz döneminde yapılan vize-final sınavı sonuçları 2 hafta içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre AÖF yaz okulu sınavı sonuçlarının en geç Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı aof.anadolu.edu.tr TIKLA-ÖĞREN! 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı aof.anadolu.edu.tr TIKLA-ÖĞREN! 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

AÖF yaz okulu sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.

AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

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