Giriş Tarihi: 28.08.2023 06:22
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:30
AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı (aof.anadolu.edu.tr) TIKLA-ÖĞREN! 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için nefesler tutuldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 19 Ağustos Cumartesi günü eş zamanlı olarak tek oturumda tamamlanmıştı. Başarısız oldukları dersleri vermek veyahut ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrencilerin katıldıkları yaz okulu sonuç aşamasında. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavların yıl sonu notuna katkısı yüzde 100 olacak. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, aof.anadolu.edu.tr sorgulama ekranı…