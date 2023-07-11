AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?

Giriş Tarihi: 11.07.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 13:53

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023 yılı için araştırma konusu olmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu dersleri 10 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen açıköğretim öğrencileri, altı haftalık bir eğitim alacak. Ardından Ağustos ayında düzenlenecek sınavlara katılım sağlanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak yüz yüze mi, ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihleri takvimi ve tüm detaylar…