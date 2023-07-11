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Haberler Fotohaber AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 11.07.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 13:53

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023 yılı için araştırma konusu olmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu dersleri 10 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen açıköğretim öğrencileri, altı haftalık bir eğitim alacak. Ardından Ağustos ayında düzenlenecek sınavlara katılım sağlanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak yüz yüze mi, ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihleri takvimi ve tüm detaylar…

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak yüz yüze mi merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim görmekte olan öğrenciler için yaz okulu dersleri başladı. Eğitim süresi 6 hafta olarak belirlendi. Ağustos ayında sona erecek yaz okulu ardından adaylar, Ağustos ayında belirlenen tarihlerde sınavlara katılım sağlayacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? İşte, AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2023 takvimi…

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak yüz yüze mi?

2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci sona erdi.

03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de son buldu.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşti.

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak yüz yüze mi?

2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak yüz yüze mi?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

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