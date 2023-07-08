AÖF YAZ OKULU 2023 sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak, nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 08.07.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 10:52

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 7 Temmuz'da sona erdi. Güz dönemi ve bahar yarıyılı derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, kayıt işlemlerini tamamlamıştı. Bu noktada gözler AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusunun yanıtına çevrildi. Dersler, temmuz ayında başlayacak. Altı haftalık eğitim ardından sınavlar Ağustos ayında düzenlenecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak, ne zaman yapılacak? İşte, yanıtı…