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Haberler Fotohaber AÖF YAZ OKULU 2023 sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak, nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 10:52

AÖF YAZ OKULU 2023 sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF Yaz Okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak, nasıl olacak?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 7 Temmuz'da sona erdi. Güz dönemi ve bahar yarıyılı derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, kayıt işlemlerini tamamlamıştı. Bu noktada gözler AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusunun yanıtına çevrildi. Dersler, temmuz ayında başlayacak. Altı haftalık eğitim ardından sınavlar Ağustos ayında düzenlenecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak, ne zaman yapılacak? İşte, yanıtı…

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusu üniversite eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt işlemleri için verilen süre sona erdi. Şimdi ise gözler 6 hafta sürecek eğitim ardından Ağustos ayında yapılacak sınavlara çevrildi. AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi olacak merak konusu. İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi 2023…

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi?

2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci sona erdi.

03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de son buldu.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşti.

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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi?

2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

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