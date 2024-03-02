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Haberler Fotohaber AÖL 2.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA || AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi yayında mı?
Giriş Tarihi: 02.03.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 15:36

AÖL 2.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA || AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi yayında mı?

Açık Öğretim Liseleri için 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı ikinci dönemi başladı. Lise eğitimlerini dışarıdan devam eden öğrenciler, sınavlara kısa bir süre kala "AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi" sorgulamalarına başladılar. Binlerce öğrenci sınav giriş ekranından sınava girecekleri yerleri öğrenerek sınav giriş belgeleriyle sınavlarına katılacaklar. Peki, AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu, nereden alınır? İşte AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖL 2.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA || AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi yayında mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri belli oldu. Mart ayında düzenlenecek sınav için binlerce öğrenci hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Peki, AÖL 2. dönem sınav belgeleri erişime açıldı mı? İşte AÖL 2. dönem giriş yerleri sorgulama ekranı

AÖL 2.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA || AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi yayında mı?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

MEB'in yayımladığı takvime göre AÖL sınavları:

Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da olacak.

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AÖL 2.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA || AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi yayında mı?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sınav giriş belgelerini elde edecek.

AÖL 2.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA || AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi yayında mı?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

AÖL 2.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA || AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi yayında mı?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık lise sınavları, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sebeple 2. dönem sınavları da okul ortamında yapılacak. Adaylar sınav merkezi tercihi ile beraber sınava katılmak istedikleri il ve ilçeleri belirleyebilecek. AÖL sınav yerleri, sınav giriş belgesi ile beraber belli olacak.

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