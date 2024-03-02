Giriş Tarihi: 02.03.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
15:36
AÖL 2.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA || AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu, giriş belgesi yayında mı?
Açık Öğretim Liseleri için 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı ikinci dönemi başladı. Lise eğitimlerini dışarıdan devam eden öğrenciler, sınavlara kısa bir süre kala "AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi" sorgulamalarına başladılar. Binlerce öğrenci sınav giriş ekranından sınava girecekleri yerleri öğrenerek sınav giriş belgeleriyle sınavlarına katılacaklar. Peki, AÖL 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu, nereden alınır? İşte AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı