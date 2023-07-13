Giriş Tarihi: 13.07.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 07:48

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023 MEB tarafından duyuruldu! Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman 2023, nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?

AÖL sınav tarihleri 2023 gündemdeki yerini almış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 – 2023 AÖL 3. dönem sınavları belli oldu. E-sınav olarak yapılacak olan sınavlar, yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınavlardan başarılı olarak öğrenciler mezuniyetlerini alabilecek. Lise eğitimini Açık Lise üzerinden alan öğrenciler, AÖL 3. dönem sınav tarihleri içerisinde online olarak sınavlarını yapabilirler. Peki, MEB AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte konu hakkında detaylar