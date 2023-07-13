Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023 MEB tarafından duyuruldu! Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman 2023, nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 13.07.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 07:48

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023 MEB tarafından duyuruldu! Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman 2023, nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?

AÖL sınav tarihleri 2023 gündemdeki yerini almış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 – 2023 AÖL 3. dönem sınavları belli oldu. E-sınav olarak yapılacak olan sınavlar, yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınavlardan başarılı olarak öğrenciler mezuniyetlerini alabilecek. Lise eğitimini Açık Lise üzerinden alan öğrenciler, AÖL 3. dönem sınav tarihleri içerisinde online olarak sınavlarını yapabilirler. Peki, MEB AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte konu hakkında detaylar

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023 MEB tarafından duyuruldu! Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman 2023, nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?

Açıköğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Temmuz ayında başlayacak sınavlar, Ağustos ayında sona erecek ve sınavlar online olarak yapılacak. Peki, AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte konu hakkında detaylar

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023 MEB tarafından duyuruldu! Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman 2023, nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ AÇIKLANDI!

2022-2023 yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. MEB, 3. dönem sınavlarının 28 Temmuz saat 09:30 ile 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59'a kadar online olarak yapılacağını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023 MEB tarafından duyuruldu! Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman 2023, nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023 MEB tarafından duyuruldu! Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman 2023, nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 3. dönem sınavları online olarak yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav yani online olarak internet üzerinden olarak yapılacak.

AÖL 3. dönem sınav tarihleri 2023 MEB tarafından duyuruldu! Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman 2023, nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılamaz.

Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

SON DAKİKA