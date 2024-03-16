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Haberler Fotohaber AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024 | Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 07:21

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024 | Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavları, 16-17 Mart tarihinde 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor. 81 ilde ve belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav sonrasında adaylar sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024 | Açık Öğretim Lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavlarının ikinci dönem serüveni başladı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday ise sınav sonrasında sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024 | Açık Öğretim Lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

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AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024 | Açık Öğretim Lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024 | Açık Öğretim Lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024 | Açık Öğretim Lise AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL PUAN HESAPLAMA

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

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