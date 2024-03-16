Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
07:21
AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA 2024 | Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavları, 16-17 Mart tarihinde 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor. 81 ilde ve belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav sonrasında adaylar sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?