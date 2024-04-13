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Haberler Fotohaber AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2024 20:28 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 20:28

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavları 16-17 Mart tarihinde 3 oturum şeklinde gerçekleşti. 81 ilde ve yurtdışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav sonrasında adaylar sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavlarının ikinci dönem serüveni son buldu. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, sınav sonrasında sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar!

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenebilecek.

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AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI I

16-17 Mart 2024 tarihlerinde ülkemizde 81 ilde ve 674 sınav merkezinde yurt dışında ise 11 ülke ve 21 sınav merkezinde üç oturum hâlinde gerçekleştirilen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları II. Dönem Sınavlarının soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.

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AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVI DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık lise sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemezken 45 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak.

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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