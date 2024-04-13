Giriş Tarihi: 13.04.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
20:28
AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavları 16-17 Mart tarihinde 3 oturum şeklinde gerçekleşti. 81 ilde ve yurtdışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav sonrasında adaylar sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?