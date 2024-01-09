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Haberler Fotohaber AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2023-2024 MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 08:29

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2023-2024 MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemleri yeni haftaya girilmesiyle birlikte hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılım sağlayan binlerce aday, AÖL sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. 1. Dönem Açık lise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı AÖK sistemi üzerinden ilan edilecek. MEB duyurusu ile sonuç açıklanma tarihi belli olmuştu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte 2023-2024 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2023-2024 MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama işlemleri yeni haftaya girilmesiyle beraber hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav sonuçları bilgisine AÖK Bilgi Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023-2024 MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2023-2024 MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

2023-2024 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 1. Dönem Açık Lise sınavları, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirildi.

Şimdi ise tüm gözler Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarına çevrilmiş durumda.

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2023-2024 MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayınlandı.

1. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

3. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2023-2024 MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları tarihi MEB tarafından açıklandı.

Buna göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde erişime açılacak.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2023-2024 MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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