AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2023-2024 MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama işlemleri yeni haftaya girilmesiyle beraber hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav sonuçları bilgisine AÖK Bilgi Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023-2024 MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.