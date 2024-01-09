Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
08:29
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? 2023-2024 MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sonuçları sorgulama ekranı
AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemleri yeni haftaya girilmesiyle birlikte hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılım sağlayan binlerce aday, AÖL sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. 1. Dönem Açık lise sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı AÖK sistemi üzerinden ilan edilecek. MEB duyurusu ile sonuç açıklanma tarihi belli olmuştu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte 2023-2024 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.