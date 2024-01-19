AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi duyuruldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayımlanan takvim ile AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih duyuruldu. "Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları açıklandı" duyurusunun ardından sonuçlar öğrenilebilecek. Peki; AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, aolweb.gov.tr sınav sonucu görüntüleme ekranı…