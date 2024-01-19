Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
07:40
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi duyuruldu!
MEB son dakika duyurusu ile belli olacak Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişte adım adım sona geliniyor. 23-24 Aralık tarihleri arasında düzenlenen sınavların sonuçları ocak ayı bitmeden açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonuç tarihini paylaştı. Peki; AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023-2024 Açık Lise sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.