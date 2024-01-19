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Haberler Fotohaber AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi duyuruldu!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 07:40

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi duyuruldu!

MEB son dakika duyurusu ile belli olacak Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişte adım adım sona geliniyor. 23-24 Aralık tarihleri arasında düzenlenen sınavların sonuçları ocak ayı bitmeden açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonuç tarihini paylaştı. Peki; AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023-2024 Açık Lise sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi duyuruldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayımlanan takvim ile AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih duyuruldu. "Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları açıklandı" duyurusunun ardından sonuçlar öğrenilebilecek. Peki; AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, aolweb.gov.tr sınav sonucu görüntüleme ekranı…

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi duyuruldu!

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
Açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranına aol.meb.gov.tr adresinden giriş yapılacak.

Üst menüde bulunan "Sisteme Giriş" bölümünden adaylar öğrenci girişini seçerek ardından "Güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, şifre bölümünü doldurarak sisteme giriş yapacak.

Ardından ise sol tarafta bulunan menü aracılığıyla 1. dönem sınav sonuçları görüntülenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi duyuruldu!

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre açık lise sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde paylaşılacak.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi duyuruldu!

AÖL 2 VE 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılında toplam 3 sınav düzenleyecek. Yılın son açık lise sınavları ise 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınav sonuç tarihi duyuruldu!
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