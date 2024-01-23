AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA: Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının yanıtı belli oldu. 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen 1. dönem sınavlarının ardından öğrenciler puanlarını öğrenecek. Aldıkları puana göre 2. döneme hazırlık yapacak öğrenciler AÖL geçme notu için sorgulama yapıyor. İşte, Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer gelişmeler…