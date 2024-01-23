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Haberler Fotohaber AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA: Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 09:38

AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA: Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları geride kaldı. AÖL sınav sonuçları sorgulama için heyecanlı geri sayımda sona geliniyor. MEB son dakika duyuruları ile takip edilen süreçte sonuçlar 24 Ocak Çarşamba günü açıklanacak. Erken açıklanma ihtimalini göz önünde bulunduran öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA: Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının yanıtı belli oldu. 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen 1. dönem sınavlarının ardından öğrenciler puanlarını öğrenecek. Aldıkları puana göre 2. döneme hazırlık yapacak öğrenciler AÖL geçme notu için sorgulama yapıyor. İşte, Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer gelişmeler…

AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA: Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

1. DÖNEM AÖL SINAVLARI TAMAMLANDI

MEB Açık Öğretim Lisesi ya da Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Cumartesi sabah ve öğlen, Pazar sabah oturumuyla sınavlarını tamamlayan öğrenciler bu kez AÖL sınav sonuçları için araştırmalarını yapıyor.

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AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA: Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA: Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA: Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladığı takvimle sonuç bilgisini verdi.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü itibarıyla açıklanacak.

Sınavların erken açıklanmasına dair bir bilgi gelmedi. Gelişmeleri berimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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