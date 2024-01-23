Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
09:38
AÖL SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA: Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları geride kaldı. AÖL sınav sonuçları sorgulama için heyecanlı geri sayımda sona geliniyor. MEB son dakika duyuruları ile takip edilen süreçte sonuçlar 24 Ocak Çarşamba günü açıklanacak. Erken açıklanma ihtimalini göz önünde bulunduran öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…