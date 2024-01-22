Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
07:34
Açık Lise sınav sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: AÖL 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde 3 oturumda yapılmıştı. Sınavların ardından MEB son dakika duyuruları ile yakından takip edilen süreçte AÖL 1. dönem sınav sonuçları bekleniyordu. AÖK sistemi üzerinde kontrollerini yapan öğrenciler için sınavın sonuç tarihi duyuruldu. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanacak mı? İşte, yanıtı...