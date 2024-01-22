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Haberler Fotohaber Açık Lise sınav sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: AÖL 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 07:34

Açık Lise sınav sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: AÖL 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde 3 oturumda yapılmıştı. Sınavların ardından MEB son dakika duyuruları ile yakından takip edilen süreçte AÖL 1. dönem sınav sonuçları bekleniyordu. AÖK sistemi üzerinde kontrollerini yapan öğrenciler için sınavın sonuç tarihi duyuruldu. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanacak mı? İşte, yanıtı...

Açık Lise sınav sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: AÖL 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının üzerinden bir ay geçmesinin ardından MEB'den son dakika AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar…

Açık Lise sınav sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: AÖL 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladığı takvimle sonuç bilgisini verdi.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü itibarıyla açıklanacak.

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Açık Lise sınav sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: AÖL 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

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Açık Lise sınav sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: AÖL 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açık Lise sınav sonuçları TIKLA-SORGULA ekranı: AÖL 1. dönem sınav sonuçları bugün açıklanacak mı, ne zaman açıklanacak?

• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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