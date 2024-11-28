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Haberler Fotohaber AÖL SINAV TAKVİMİ: MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayında mı?
Giriş Tarihi: 28.11.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:04

AÖL SINAV TAKVİMİ: MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayında mı?

2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler bu yılın sınav tarihleri ve sınav yerleri için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı (MEB) açık liselerde yapılacak sınavlar yayımlanan sınav takviminin ardından belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ile sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL SINAV TAKVİMİ: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayında mı?

2024-2025 AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 sınav takvimi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları gerçekleştirilecek. Sınav hazırlığında olan milyonlarca öğrenci sınav yerlerini öğrenmek için sınav giriş belgesini sorguluyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ile sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL SINAV TAKVİMİ: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayında mı?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da uygulanacak.

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AÖL SINAV TAKVİMİ: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayında mı?

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler sınav yerlerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile resmi web adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV TAKVİMİ: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayında mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden açıklanacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ: MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayında mı?

AÖL SINAV UYGULAMASI

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları, 2 oturum şeklinde, Açık Öğretim Liseleri ise 3 oturum halinde gerçekleştirilecektir.
Sınavlar, çoktan seçmeli formatta olup her bir ders için 4 seçenekten oluşan 11 sorudan meydana gelen testler şeklinde gerçekleşecektir.

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