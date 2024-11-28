AÖL SINAV TAKVİMİ: MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayında mı?

2024-2025 AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 sınav takvimi doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları gerçekleştirilecek. Sınav hazırlığında olan milyonlarca öğrenci sınav yerlerini öğrenmek için sınav giriş belgesini sorguluyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ile sınav yerleri belli oldu mu?