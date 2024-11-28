Giriş Tarihi: 28.11.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
12:04
AÖL SINAV TAKVİMİ: MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayında mı?
2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler bu yılın sınav tarihleri ve sınav yerleri için araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı (MEB) açık liselerde yapılacak sınavlar yayımlanan sınav takviminin ardından belli oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ile sınav yerleri belli oldu mu?