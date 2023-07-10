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Haberler Fotohaber AÖL sınav tarihleri 2023 3. dönem: Açık Lise sınavları 3. dönem ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:54

AÖL sınav tarihleri 2023 3. dönem: Açık Lise sınavları 3. dönem ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖL sınav tarihleri 2023 3. dönem için araştırılıyor. Temmuz ayının ikinci haftasına girilmesiyle beraber Açık Lise sınavları 3. dönem ne zaman yapılacak merak ediliyor. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci MEB son dakika açıklamasına kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi sınavları Temmuz ayında yapılacak. Tam tarihler ve sınav saatleri sorgulanıyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? Açık Lise AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak, nasıl yapılacak? İşte detaylar…

AÖL sınav tarihleri 2023 3. dönem: Açık Lise sınavları 3. dönem ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

Açık Lise sınavları 3. dönem ne zaman yapılacak araştırılıyor. Temmuz ayına girilmesiyle beraber gözler sınav tarihleri takvimine çevrildi. MEB takvimi ile sınavların yapılacağı tarih belli olmuş ancak gün ve saat bilgisine yer verilmemişti. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor. ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyuruları yakın takibe alındı. Söz konusu sınavlarda her dersten 20 soru yöneltilecek olup 25 dakika süre tanınacak. Konu Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? İşte, Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri 2023 3. dönem takvimi…

AÖL sınav tarihleri 2023 3. dönem: Açık Lise sınavları 3. dönem ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu.

Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Net tarihler, saat bilgisi ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

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AÖL sınav tarihleri 2023 3. dönem: Açık Lise sınavları 3. dönem ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

Ancak sınav günü ve saatine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.. Sınavların en geç 15 Temmuz tarihine kadar başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

AÖL sınav tarihleri 2023 3. dönem: Açık Lise sınavları 3. dönem ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav yani online olarak internet üzerinden olarak yapılacak.

AÖL sınav tarihleri 2023 3. dönem: Açık Lise sınavları 3. dönem ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılamaz.

Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

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