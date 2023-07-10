AÖL sınav tarihleri 2023 3. dönem: Açık Lise sınavları 3. dönem ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

AÖL sınav tarihleri 2023 3. dönem için araştırılıyor. Temmuz ayının ikinci haftasına girilmesiyle beraber Açık Lise sınavları 3. dönem ne zaman yapılacak merak ediliyor. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci MEB son dakika açıklamasına kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi sınavları Temmuz ayında yapılacak. Tam tarihler ve sınav saatleri sorgulanıyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? Açık Lise AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak, nasıl yapılacak? İşte detaylar…