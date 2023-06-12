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Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:28

AÖL sınav tarihleri 2023: Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak ve online mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 3.dönem sınavlarına hazırlanırken AÖL sınav tarihleri araştırması yapıyor. Açık Lisede 3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır. Liseyi açıktan bitirmek zorunda kalan adaylar AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak ve online mı olacak? Sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri 2023: Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak ve online mı olacak?

AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 takvimine göre, Mayıs ayında başlayan Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 23 Haziran'da sona eriyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise bu noktada sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte AÖL sınav tarihleri 2023 takvimi

AÖL sınav tarihleri 2023: Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak ve online mı olacak?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs 2023 tarihinde başladı ve 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır.

2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖL sınav tarihleri 2023: Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak ve online mı olacak?

2023 AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimi belli oldu. Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları Temmuz ayında yapılacak.

Ancak sınavın tam günü ve saati öğrenciler için ayrıca duyurulacak. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.AÖL 3. dönem sınavlarının nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. MEB takvimine göre, Takvime göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav olarak yapılacak.

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