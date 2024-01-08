AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 ekranı | MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
08:30
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre sonuç tarihi belli oldu. 23-24 Aralık tarihinde gerçekleşen 1. Dönem açık lise sınavları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Açıktan lise eğitimini tamamlayan öğrenciler puanlarını öğrenmek için öğrenci sistemini sık sık ziyaret ediyor. Peki, MEB ile 2023-2024 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ayrıntılar...