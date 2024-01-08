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Haberler Fotohaber AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 ekranı | MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 08:30

AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 ekranı | MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre sonuç tarihi belli oldu. 23-24 Aralık tarihinde gerçekleşen 1. Dönem açık lise sınavları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Açıktan lise eğitimini tamamlayan öğrenciler puanlarını öğrenmek için öğrenci sistemini sık sık ziyaret ediyor. Peki, MEB ile 2023-2024 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ayrıntılar...

AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 ekranı | MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı trend aramalar listesindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl sonunda tamamlanan 1. Dönem sınavları ardından yeni döneme odaklanıldı. Paylaşılan soru ve cevap anahtarı kitapçıkları ile sorular kontrol ediliyor. Net sonuç için gözler MEB öğrenci ekranında. Sonuçların erken gelip gelmeyeceği de araştırılanlar arasında. Peki; 2023-2024 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 ekranı | MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023/1 AÖL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları 3 oturum halinde 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. MEB tarafından düzenlenen sınavlarda öğrenciler Cumartesi sabha ve öğle; Pazar sabah oturumuyla sınavlarını tamamladı.

Sıra Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında!

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AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 ekranı | MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 ekranı | MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre sonuçlar 24 Ocak itibarıyla adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar öncesi AÖL soruları ve cevapları erişime açılıyor. MEB tarih verdi.

AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 ekranı | MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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