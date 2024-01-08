AÇIK LİSE AÖL sonuçları sorgulama 2023-2024 ekranı | MEB 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı trend aramalar listesindeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl sonunda tamamlanan 1. Dönem sınavları ardından yeni döneme odaklanıldı. Paylaşılan soru ve cevap anahtarı kitapçıkları ile sorular kontrol ediliyor. Net sonuç için gözler MEB öğrenci ekranında. Sonuçların erken gelip gelmeyeceği de araştırılanlar arasında. Peki; 2023-2024 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?