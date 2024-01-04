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Haberler Fotohaber AÖL sonuçları sorgulama MEB ekranı 2024: Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:30

AÖL sonuçları sorgulama MEB ekranı 2024: Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları geride kaldı. Öğrenciler, söz konusu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu noktada Açık lise 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları cevap arıyor. MEB son dakika duyuruları ile yakından takip edilen süreçte sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de. Peki AÖL sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak?

AÖL sonuçları sorgulama MEB ekranı 2024: Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Lise 1. dönem sınav sonuç ekranı ile takip edilen süreçte geri sayım başladı. MEB'den gelecek son dakika AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu ile öğrenciler başarı sonuçlarını öğrenecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

AÖL sonuçları sorgulama MEB ekranı 2024: Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023/1 AÖL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları 3 oturum halinde 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. MEB tarafından düzenlenen sınavlarda öğrenciler Cumartesi sabha ve öğle; Pazar sabah oturumuyla sınavlarını tamamladı.

Sıra Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarında!

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AÖL sonuçları sorgulama MEB ekranı 2024: Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.

1. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

2. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

3. oturum soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

AÖL sonuçları sorgulama MEB ekranı 2024: Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre sonuçlar 24 Ocak itibarıyla adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar öncesi AÖL soruları ve cevapları erişime açılıyor. MEB tarih verdi.

AÖL sonuçları sorgulama MEB ekranı 2024: Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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