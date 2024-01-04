Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
10:30
AÖL sonuçları sorgulama MEB ekranı 2024: Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları geride kaldı. Öğrenciler, söz konusu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu noktada Açık lise 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları cevap arıyor. MEB son dakika duyuruları ile yakından takip edilen süreçte sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de. Peki AÖL sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanacak?