Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
09:54
AÖL sonuçları sorgulama ekranı 2024: MEB ile Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları geride kaldı. MEB son dakika duyuruları ile yakından takip edilen süreçte AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı sabah.com.tr'de. AÖK sistemi üzerinde kontroller yapılıyor. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte, yanıtı...