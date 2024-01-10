AÖL sonuçları sorgulama ekranı 2024: MEB ile Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. MEB'den gelecek son dakika AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu ile öğrenciler başarı sonuçlarını öğrenecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar…