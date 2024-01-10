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Haberler Fotohaber AÖL sonuçları sorgulama ekranı 2024: MEB ile Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 09:54

AÖL sonuçları sorgulama ekranı 2024: MEB ile Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları geride kaldı. MEB son dakika duyuruları ile yakından takip edilen süreçte AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı sabah.com.tr'de. AÖK sistemi üzerinde kontroller yapılıyor. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte, yanıtı...

AÖL sonuçları sorgulama ekranı 2024: MEB ile Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. MEB'den gelecek son dakika AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu ile öğrenciler başarı sonuçlarını öğrenecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, detaylar…

AÖL sonuçları sorgulama ekranı 2024: MEB ile Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu) 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 1. Dönem Açık Lise sınavları, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirildi.

Şimdi ise tüm gözler Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarına çevrilmiş durumda.

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AÖL sonuçları sorgulama ekranı 2024: MEB ile Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

1. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Aralık 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayınlandı.

1. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

3. OTURUM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sonuçları sorgulama ekranı 2024: MEB ile Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları tarihi MEB tarafından açıklandı.

Buna göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde erişime açılacak.

AÖL sonuçları sorgulama ekranı 2024: MEB ile Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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