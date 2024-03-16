Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
07:15
AÖL SORU VE CEVAPLARI 2024 PDF | AÖL 2. Dönem cevap anahtarı yayımlandı mı?
AÖL (Açık Öğretim Lise) soruları ve cevapları gündemde. 16-17 Mart tarihinde 3 oturum şeklinde gerçekleşecek sınav için soru kitapçığı ve cevap anahtarı için araştırmalara başladı. İlk ve ikinci oturumu 16 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek olan sınavın, ikinci oturumu ise 17 Mart Pazar tarihinde gerçekleşecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, MEB ile 2023-2024 AÖL cevap anahtarı görüntüleme