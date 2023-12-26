AÖL SINAV SORULARI CEVAPLARI PDF | MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL soruları yayınlandı mı, cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav soruları ve cevapları 2023/1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları ardından gündemde. 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından öğrenciler puan hesabı yapmak için soru ve cevap kitapçıklarının yayımlanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarih verdi. Tarih açıklamasıyla birlikte AÖL soruları PDF indir-görüntüle araştırmaları hız kazandı. Açık lise sınavı cevap anahtarı görüntülemesi için geri sayım başladı. Peki; AÖL sınav soruları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?