AÖL SINAV SORULARI CEVAPLARI PDF | MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL soruları yayınlandı mı, cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AÖL soruları ve cevapları bekleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu 1. Dönem sınavlarını tamamlayan öğrenciler açık lise sınav sonuçları öncesinde puan hesaplarını yapmak ve 2. döneme hazırlanmak istiyor. Sınavın ardından kısa bir süre sonra açıklanan kitapçıklaırn çıkacağı tarih belli oldu. AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı erişime açılıyor. Peki, MEB ile 2023-2024 AÖL soruları ne zaman yayınlanacak, nereden öğrenilir?