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Haberler Fotohaber ZAMLI APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 10:44

ZAMLI APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Apartman görevlisi maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanacak memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini değiştirecek. Asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükselirken Başkan Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Memura zam teklifi bugün Meclis'e geliyor. Bu noktada ise yeni ve zamlı apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. Apartman görevlisi kapıcı maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Peki, Memur zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak? İşte, son durum…

ZAMLI APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt aramaya başladı. Temmuz memur maaş zammı ile öğretmen, polis ve doktor gibi mesleklerin maaşları tekrar hesaplanacak. Bu noktada apartman görevlisi maaşları zam oranı için de heyecanlı bekleyiş başladı. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak zam oranı enflasyon rakamları ile belirleniyor. Apartman görevlisi maaş zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki, yeni ve zamlı Apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, zamlı apartman görevlisi maaşı 2023 tutarı…

ZAMLI APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 34 ZAM!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını duyurdu. Temmuz ayı ara zammı ile Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak asgari ücret 11 bin 402 TL oldu.

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ZAMLI APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

KAPICI VE APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Kapıcı veya apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır. Buna göre 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak en düşük kapıcı maaşları 11 bin 402 TL'ye yükseldi.

ZAMLI APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

DAHA ÖNCE KAPICI - APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADARDI?

2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 8.506,80 TL

ZAMLI APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

2022 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 6471.00 TL

Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 5.500,35 TL

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