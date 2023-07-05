Giriş Tarihi: 05.07.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 10:44

ZAMLI APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI 2023 TEMMUZ | Memur maaş zammı tablosu ile yeni zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşı ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Apartman görevlisi maaşı 2023 Temmuz zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanacak memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini değiştirecek. Asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükselirken Başkan Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Memura zam teklifi bugün Meclis'e geliyor. Bu noktada ise yeni ve zamlı apartman görevlisi maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. Apartman görevlisi kapıcı maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. Peki, Memur zammı ile zamlı apartman görevlisi kapıcı maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak? İşte, son durum…