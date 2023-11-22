Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 09:18

ARA TATİL ANKETİ GİRİŞ EKRANI | MEB Ara tatil anketi nedir, nasıl oy verilir, MEB girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilin kaldırılıp kaldırılmaması ile ilgili anket düzenliyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde her eğitim öğretim döneminde yapılan ara tatillerin devam edip etmemesi ile ilgili öğretmen, veli ve öğrencilerin katılabileceği "Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması" anketi düzenlenecek. ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorularına yanıt aranacak. Peki, ara tatil anketine nasıl girilir, nasıl oy verilir? Ara tatil anketi MEB girişi nasıl yapılır? İşte yanıtı…