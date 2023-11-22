Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ARA TATİL ANKETİ GİRİŞ EKRANI | MEB Ara tatil anketi nedir, nasıl oy verilir, MEB girişi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 22.11.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 09:18

ARA TATİL ANKETİ GİRİŞ EKRANI | MEB Ara tatil anketi nedir, nasıl oy verilir, MEB girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatilin kaldırılıp kaldırılmaması ile ilgili anket düzenliyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde her eğitim öğretim döneminde yapılan ara tatillerin devam edip etmemesi ile ilgili öğretmen, veli ve öğrencilerin katılabileceği "Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması" anketi düzenlenecek. ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorularına yanıt aranacak. Peki, ara tatil anketine nasıl girilir, nasıl oy verilir? Ara tatil anketi MEB girişi nasıl yapılır? İşte yanıtı…

ARA TATİL ANKETİ GİRİŞ EKRANI | MEB Ara tatil anketi nedir, nasıl oy verilir, MEB girişi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' tartışmalarına son noktayı koymak için bir anket düzenledi. Ara tatil değerlendirme anketi ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılım sağlayacak ve ara tatil uygulamasına devam edilip edilmeyeceğine ilişkin alınacak kararda fikirlerini beyan edecek. Peki, MEB Ara tatil anketi nedir, nasıl oy verilir? İşte, detaylar…

ARA TATİL ANKETİ GİRİŞ EKRANI | MEB Ara tatil anketi nedir, nasıl oy verilir, MEB girişi nasıl yapılır?

MEB ARA TATİL ANKETİ NASIL OY VERİLİR?

Ankete katılım, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Ara tatil değerlendirme anketine katılmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler, https://veri.meb.gov.tr/ adresine giderek MEBBİS girişi yapacaklar. MEBBİS girişinde kullanıcı adı ve şifre bilgilerini kullanarak ankete erişim sağlanabilecek.

Ankete, 10 Aralık'a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARA TATİL ANKETİ GİRİŞ EKRANI | MEB Ara tatil anketi nedir, nasıl oy verilir, MEB girişi nasıl yapılır?

MEB ARA TATİL ANKETİ KATILIM SAYFASI
MEB, ara tatilin sona erdiği 20 Kasım'da öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere hazırlanan ara tatil anketini erişime açtı. 'Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması' anketlerine, 10 Aralık'a kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

MEBBİS ARA TATİL ANKETİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARA TATİL ANKETİ GİRİŞ EKRANI | MEB Ara tatil anketi nedir, nasıl oy verilir, MEB girişi nasıl yapılır?

ARA TATİL ANKETİ NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, geride kalan ara tatilin nasıl geçtiğine yönelik sorular bulunuyor.

ARA TATİL ANKETİ GİRİŞ EKRANI | MEB Ara tatil anketi nedir, nasıl oy verilir, MEB girişi nasıl yapılır?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA