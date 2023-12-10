ARAK ne zaman, konusu ne? Show TV’nin yeni dizisi Arak’ın oyuncu kadrosunda kimler var, gerçek hikâye mi, uyarlama mı?

Annesinden miras bitki sevgisini çektiği belgesellerle devam ettirmektedir. Bu iki ayrı dünya insanının tek ortak noktası o gecedir. İsteseler de istemeseler de hayat onları bir kez daha karşı karşıya getirecek, önlerindeki engeller bile âşık olmalarına engel olmayacaktır. Ama ya gerçekler ortaya çıkınca? Kara, o gecenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hayatının soygununa başlarken, Zeynep bu gerçekle yüzleşebilecek midir? İkili birbirlerine çekildikçe, o gece aydınlanacaktır ama kazanan kim olacaktır? Aşk mı? Gerçekler mi?