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Giriş Tarihi: 10.12.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 13:07

ARAK ne zaman, konusu ne? Show TV’nin yeni dizisi Arak’ın oyuncu kadrosunda kimler var, gerçek hikâye mi, uyarlama mı?

Show TV'nin yeni dizisi Arak başlıyor. Yayın hayatına giriş yapacak dizinin başrollerinde Öykü Karayel ve İlker Kaleli yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosu ve dikkatleri üzerine çeken konusuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi şimdiden merak konusu oldu. Dizi severlerin sıkı takibine giren dizi için geri sayım başladı. İlk fragmanının yayımlanmasıyla daha da ilgi çekmeyi başardı. Show TV'nin yeni dizisi Arak ne zaman, konusu ne? İlk fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar.

ARAK ne zaman, konusu ne? Show TV’nin yeni dizisi Arak’ın oyuncu kadrosunda kimler var, gerçek hikâye mi, uyarlama mı?

Show TV'nin izleyiciler tarafından araştırılan yeni dizisi Arak'ın yayın tarihi belli oldu. Dram, entrika, macera dolu hikayesiyle yayın hayatına başlayamaya hazırlanan Arak'ın yayın tarihi belli oldu. Yapımı Most Production tarafından üstlenilen dizinin, senaryosunu Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz, Aslı Gönülay kaleme alıyor. Peki Show TV'nin yeni dizisi Arak ne zaman başlıyor, konusu ne ve kadrosunda kimler var?

ARAK ne zaman, konusu ne? Show TV’nin yeni dizisi Arak’ın oyuncu kadrosunda kimler var, gerçek hikâye mi, uyarlama mı?

ARAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

21 Aralık Perşembe günü 20.00 itibarıyla izleyiciyle bulaşacak.

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ARAK ne zaman, konusu ne? Show TV’nin yeni dizisi Arak’ın oyuncu kadrosunda kimler var, gerçek hikâye mi, uyarlama mı?

ARAK'IN KONUSU NE?

1998 yılında ülkenin önde gelen ekonomi profesörlerinden biri Rauf Çınar'ın eşi Elif Çınar; evlerine giren Necip Talan adlı hırsız tarafından bıçaklanır. Bambaşka dünyalara ait bu iki ailenin de hayatı o geceden sonra değişir. Rauf Çınar'ın kızı Zeynep Çınar o gece biricik annesini; Akay Talan ise tek kahramanı olan babasını kaybeder. Bir gecede kimliksiz, isimsiz, evsiz kalan Akay Talan, günümüzde Kara ismiyle, bizden çalanlardan çalarak hiçbir çocuğun kendisiyle aynı kaderi yaşamaması için ant içmiştir. Zeynep Çınar ise yurt dışında eğitim aldıktan sonra İstanbul'a döner.

ARAK ne zaman, konusu ne? Show TV’nin yeni dizisi Arak’ın oyuncu kadrosunda kimler var, gerçek hikâye mi, uyarlama mı?

Annesinden miras bitki sevgisini çektiği belgesellerle devam ettirmektedir. Bu iki ayrı dünya insanının tek ortak noktası o gecedir. İsteseler de istemeseler de hayat onları bir kez daha karşı karşıya getirecek, önlerindeki engeller bile âşık olmalarına engel olmayacaktır. Ama ya gerçekler ortaya çıkınca? Kara, o gecenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hayatının soygununa başlarken, Zeynep bu gerçekle yüzleşebilecek midir? İkili birbirlerine çekildikçe, o gece aydınlanacaktır ama kazanan kim olacaktır? Aşk mı? Gerçekler mi?

ARAK ne zaman, konusu ne? Show TV’nin yeni dizisi Arak’ın oyuncu kadrosunda kimler var, gerçek hikâye mi, uyarlama mı?

ARAK OYUNCU KADROSU

Başrollerini İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı dizi de Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç,Görkem Kasal,Beril Kolcu,Ilgaz Kaya,
Bennu Yıldırımlar rol alıyor.

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