ARAK ne zaman, konusu ne? Show TV’nin yeni dizisi Arak’ın oyuncu kadrosunda kimler var, gerçek hikâye mi, uyarlama mı?

Show TV'nin yeni dizisi Arak başlıyor. Yayın hayatına giriş yapacak dizinin başrollerinde Öykü Karayel ve İlker Kaleli yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosu ve dikkatleri üzerine çeken konusuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi şimdiden merak konusu oldu. Dizi severlerin sıkı takibine giren dizi için geri sayım başladı. İlk fragmanının yayımlanmasıyla daha da ilgi çekmeyi başardı. Show TV'nin yeni dizisi Arak ne zaman, konusu ne? İlk fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar.