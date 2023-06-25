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Haberler Fotohaber Arefe günü kurban kesilir mi? Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 16:43

Arefe günü kurban kesilir mi? Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?

Kurban kesim vakitleri ve Arefe günü kurban kesmenin hükmü, ibadetini eda etmek isteyenler tarafından inceleniyor. Bu kapsamda pek çok kişi Arefe günü kurban kesilir mi diye merak ediyor. Kurban ibadetiyle ilgili sorulara ayetler, hadisler ve din alimlerinin açıklamaları yanıt veriyor. Bu doğrultuda, Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir sorusunun yanıtı haberimizde.

Arefe günü kurban kesilir mi? Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?

2023 Kurban Bayramı geldi çattı. Kurban ne zaman kesilir diye merak eden pek çok vatandaş Arefe günü kurban kesilir mi sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Kurban kesim vakitlerine yönelik araştırma yapan vatandaşlar, Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair açıklamaları ile bu sorunun yanıtı.

Arefe günü kurban kesilir mi? Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).

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Arefe günü kurban kesilir mi? Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?

Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

Arefe günü kurban kesilir mi? Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?

AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi olan Arefe Günü Kurban Bayramı için kesilecek vacip kurbanı için uygun değildir. Dinimize göre Kurban Bayramı için kesilen vacip kurbanı, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde, niyet edilerek kesilebilmektedir.

Arefe günü kurban kesilir mi? Arefe günü kesilen kurban kabul olur mu, hükmü nedir?

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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