Giriş Tarihi: 01.03.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
23:23
DİZİ İZLE! Arka Sokaklar 666. Bölüm izle: Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle HD
Kanal D ekranlarında her hafta Cuma günü yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar son bölüm ile takip ediliyor. Sezonlardır ekranlarda yer alan dizi yeni bölümünde yeniden ekran başında yerler alındı. Bu hafta Seval hastaneye kaldırılır. Durumu kritiktir. Saldırganların yurt dışına kaçma planı yaptıkları belirlenir. İşte, Arka sokaklar 666. Bölüm izle full, tek parça, tamamı.