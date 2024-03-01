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Giriş Tarihi: 01.03.2024 23:23 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 23:23

DİZİ İZLE! Arka Sokaklar 666. Bölüm izle: Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle HD

Kanal D ekranlarında her hafta Cuma günü yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar son bölüm ile takip ediliyor. Sezonlardır ekranlarda yer alan dizi yeni bölümünde yeniden ekran başında yerler alındı. Bu hafta Seval hastaneye kaldırılır. Durumu kritiktir. Saldırganların yurt dışına kaçma planı yaptıkları belirlenir. İşte, Arka sokaklar 666. Bölüm izle full, tek parça, tamamı.

DİZİ İZLE! Arka Sokaklar 666. Bölüm izle: Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle HD

Arka Sokaklar 666. Son bölüm izle ekranı yayında. Kanal D dizi ekranı üzerinden takip edilen yapımda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi isimler yer almaya devam ediyor. Dizinin 1 Mart tarihli yeni bölümü gündemdeki yerini aldı. İşte, Arka sokaklar izle linki…

DİZİ İZLE! Arka Sokaklar 666. Bölüm izle: Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle HD

ARKA SOKAKLAR 666. BÖLÜM İZLE

Dizinin 1 Mart tarihli bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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DİZİ İZLE! Arka Sokaklar 666. Bölüm izle: Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle HD

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Seval hastaneye kaldırılır. Durumu kritiktir. Saldırganların yurt dışına kaçma planı yaptıkları belirlenir.

Pınar ve Yağız aile arasında kıyılan nikahla dünya evine girerler.

Meraklı komşu Müjgan Hanım, Aylin'i sıkıştırmaya devam eder. Müjgan Hanım'ın yeni amacı Aylin ve Hakan'ı evlendirmektir.

DİZİ İZLE! Arka Sokaklar 666. Bölüm izle: Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle HD

Metin'in kendinden yaşça büyük kız arkadaşı Şelale, önce evdekilerin tepkisini çekse de aileye katılmanın bir yolunu bulacaktır.

Özge'nin ev arkadaşı Zuhal geniş bir uyuşturucu ağının bir parçasıdır. Zuhal'in amacı Kadir'i de bu ağa dahil etmektir.

DİZİ İZLE! Arka Sokaklar 666. Bölüm izle: Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle HD

Henüz küçük bir kız çocuğuyken bir suç ağının pençesine düşen ve kendini zar zor kurtaran Buket, polise verdiği ifadeden sonra şaibeli bir biçimde intihar eder. Artık tüm oklar ünlü iş insanı Feza'ya çevrilmiştir.

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