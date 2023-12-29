Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:34
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
01:34
Artçı depremler ne kadar sürecek? Malatya şiddetli sallandı! Artçılar ne zaman bitecek, depremler devam edecek mi?
Tarihe 6 Şubat depremleri olarak geçen 7.7 ve7.6'lık Kahramanmaraş depremleri ardından uzun süredir bölgede artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak bugün Malatya'da 4.6 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Bölge halkı endişesini sürdürürken artçıların ne kadar devam edeceği araştırılıyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Malatya, Adıyaman artçı sarsıntıları yoğun olarak yaşıyor. Peki, artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?