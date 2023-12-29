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Haberler Fotohaber Artçı depremler ne kadar sürecek? Malatya şiddetli sallandı! Artçılar ne zaman bitecek, depremler devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 01:34

Artçı depremler ne kadar sürecek? Malatya şiddetli sallandı! Artçılar ne zaman bitecek, depremler devam edecek mi?

Tarihe 6 Şubat depremleri olarak geçen 7.7 ve7.6'lık Kahramanmaraş depremleri ardından uzun süredir bölgede artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak bugün Malatya'da 4.6 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Bölge halkı endişesini sürdürürken artçıların ne kadar devam edeceği araştırılıyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Malatya, Adıyaman artçı sarsıntıları yoğun olarak yaşıyor. Peki, artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?

Artçı depremler ne kadar sürecek? Malatya şiddetli sallandı! Artçılar ne zaman bitecek, depremler devam edecek mi?

Artçı depremler ne kadar sürecek sorusu afet bölgesinde yaşanan her sarsıntı sonrası gündeme geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sistemiyle takip edilen son depremler üzerinde özellikle artçıların sıklığı dikkat çekiyor. Yüzyılın felaketi ardından bir süre yaşanacağı öngörülen sarsıntılar hakkında açıklama geldi. Peki, artçı depremler ne zaman bitecek?

Artçı depremler ne kadar sürecek? Malatya şiddetli sallandı! Artçılar ne zaman bitecek, depremler devam edecek mi?

MALATYA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!

#DEPREM

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Yeşilyurt (Malatya)

Tarih:2023-12-28

Saat:12:34:05 TSİ

Enlem:38.26639 N

Boylam:38.12167 E

Derinlik:17.3 km

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Artçı depremler ne kadar sürecek? Malatya şiddetli sallandı! Artçılar ne zaman bitecek, depremler devam edecek mi?

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman Malatya artçı depremler ile sallanmaya devam ediyor. 10 aylık süreçte irili ufaklı birçok sarsıntı yaşayan afet illerinde artçılarla ilgili sorular Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir' yöneltildi.

Artçı depremler ne kadar sürecek? Malatya şiddetli sallandı! Artçılar ne zaman bitecek, depremler devam edecek mi?

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?

Prof. Dr. Sözbilir'in açıklamasına göre deprem ilk yaşandığında daha sık ve şiddetli olan artçıların sürmesi bekleniyor:

"2 yıl önce olan Elazığ depremi artçıları devam ediyor. İzmir depremi artçıları devam ediyor. Bu tabi çok daha büyük bir deprem. 7.7, 7.6, 6.4 hepsi kendine has deprem artçılarını sürdürüyor. Bunların hepsi aynı anda çalıştığı için çok daha sık aralıklarda bir deprem fırtınası gibi değişik ölçeklerde bu en az 2-3 yıl sürebilir."

Artçı depremler ne kadar sürecek? Malatya şiddetli sallandı! Artçılar ne zaman bitecek, depremler devam edecek mi?

Birçok uzman isim de en az 1 yıl süreyle sınırladıkları artçı depremlerin zaman zaman küçük ve büyük sarsıntılar şeklinde meydana gelebileceğini aktarıyor.

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