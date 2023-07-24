Giriş Tarihi: 24.07.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 14:36

Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?

Asce Gayrimenkul halka arz tarihi ve fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz hafta Fuzul Gayrimenkul, Kaleseramik ve Atakey Patates Gıda halka arz edilmiş, yatırımcıların büyük ilgisini çekmişti. Bu hafta yapılacak olan halka arz için "Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, kaç lot verir?" soruları yanıt arıyor. Fonun kullanım yeri de yayımlanırken, ASGYO bist kodlu halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek ve sermaye arttırımı 99.000.000 milyona kadar çıkacak. Toplamda 150 milyon TL'lik bir fonun toplanması bekleniyor. Peki, Asce Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar ve ne zaman? İşte detaylar