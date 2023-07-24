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Haberler Fotohaber Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 14:36

Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?

Asce Gayrimenkul halka arz tarihi ve fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz hafta Fuzul Gayrimenkul, Kaleseramik ve Atakey Patates Gıda halka arz edilmiş, yatırımcıların büyük ilgisini çekmişti. Bu hafta yapılacak olan halka arz için "Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, kaç lot verir?" soruları yanıt arıyor. Fonun kullanım yeri de yayımlanırken, ASGYO bist kodlu halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek ve sermaye arttırımı 99.000.000 milyona kadar çıkacak. Toplamda 150 milyon TL'lik bir fonun toplanması bekleniyor. Peki, Asce Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar ve ne zaman? İşte detaylar

Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?

Asce Gayrimenkul halka arz tarihi ve fiyatı hakkında araştırmalar başladı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü borsada halka arz işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Rekorlar kıran borsa, yatırımcıları çekmeye devam ediyor. Bu noktada Asce Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı sorusuna yanıt aramakta. İşte konu hakkında bilgiler

Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?

ASCE GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arz tarihi 27 – 28 Temmuz 2023 olarak belirlendi.

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Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?

ASCE GAYRİMENKUL HİSSE KODU NEDİR?

Asce Gayrimenkul hisse kodu #ASGYO olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?

ASCE GAYRİMENKUL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Asce Gayrimenkul hisse fiyatı 12,60 TL olarak açıklandı.

Fonun kullanım yeri 60 projelerin finansmanı,

%20 arsa ve muhtelif gayrimenkul alımları ve

%20 işletme sermayesi olarak belirlendi.

Halka arz eşit dağıtım olacak. Aracı Kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Asce Gayrimenkul halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ve büyüklüğü ne kadar? ASGYO Asce Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?

ASCE GAYRİMENKUL KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Asce Gayrimenkul Patates Gıda halka arzında toplamda 165,000,000 Lot pay dağıtılacak.

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