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Haberler Fotohaber 3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA? 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 08:06

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA? 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

Asgari ücret görüşmeleri için yapılacak olan 3. toplantı tarihi merak ediliyor. İlk toplantıyı yapmak için ilk olarak 11 Aralık 2023 tarihinde bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını da 18 Aralık Pazartesi gerçekleşti. Bu durumda gözler yeni toplantı tarihini çevrildi! 2024 asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu yanıt aramaya devam ederken, dün gerçekleşen toplantı sonrası yeni asgari ücret ne kadar olacak belli oldu mu merak edildi. Peki, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2024 zamlı asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte son durum...

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA? 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret haberi için, 2. toplantı dün gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda rakam konuşulmadığını açıklayan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "Yine herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek." dedi. Bu noktada ise vatandaşlar Asgari ücret zammı için 3. toplantı tarihinin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA? 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR?

Asgari ücret zammını belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, genellikle 4. toplantının sonunda uzlaşma sağlıyor. Geçtiğimiz senelerde 4. toplantının ardından karara varan komisyon, 2023 yılında alışılmışın dışına çıkarak her yıl yapılan 4 toplantının sayısını 3'e düşürdü.3. toplantının ardından teklif Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu ve onayının ardından kamuoyuna açıklandı.

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3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA? 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret 2024 ocak zammı için ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirildi ve bahsi geçen görüşmede 'rakam' dile getirilmedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA? 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

"Yine herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Bakanımız bugünkü toplantıda yoktu. Çalışma Genel Müdürüyle birlikte hükümet, TÜİK, Maliye ve işverenlerin görüşleri alındı. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın görüşleri alındı. Şu anda bir sonuç yok, tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam belli olmadığından birşey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli, asgari ücretle çalışanların geçinemediği belli. Ev kirası, elektrik, su parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Büyükşehirlerde 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Alım gücünü düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak, haftada bir defa restorana gidebilecek mi? Bunlara pek imkan olmadığı görünmekte. Hükümet ve işveren bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz diye düşünüyorum. Rakam ortada yok, o neden biz bunu daha detaylı şekilde görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz."

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA? 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖN GÖRÜLEN ZAM ORANLARI

Asgari ücrette ön görülen zam oranlarına göre;

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15.392 TL,

yüzde 40'lık zamda 15.962 TL,

yüzde 45'lik zamda 16.532 TL,

Yüzde 50'lik zamda 17.103 TL,

yüzde 55'lik zamda ise 17.673 TL olması ön görülüyor.

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