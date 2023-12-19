3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA? 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak?

Asgari ücret görüşmeleri için yapılacak olan 3. toplantı tarihi merak ediliyor. İlk toplantıyı yapmak için ilk olarak 11 Aralık 2023 tarihinde bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını da 18 Aralık Pazartesi gerçekleşti. Bu durumda gözler yeni toplantı tarihini çevrildi! 2024 asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu yanıt aramaya devam ederken, dün gerçekleşen toplantı sonrası yeni asgari ücret ne kadar olacak belli oldu mu merak edildi. Peki, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2024 zamlı asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte son durum...