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Haberler Fotohaber Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantı var mı, ne zaman saat kaçta yapılacak? Asgari ücret 3. toplantı merakla bekleniyor!
Giriş Tarihi: 19.06.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 16:20

Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantı var mı, ne zaman saat kaçta yapılacak? Asgari ücret 3. toplantı merakla bekleniyor!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı gündemde. TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin ekonomik verileri paylaştığı toplantının ardından gözler 3. Kez yapılacak toplantıya çevrildi. Hal böyleyken "Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantı var mı, ne zaman saat kaçta yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, asgari ücret için belirlenen rakamın bu hafta açıklanacağını ifade etmişti. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantısı var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte detaylar...

Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantı var mı, ne zaman saat kaçta yapılacak? Asgari ücret 3. toplantı merakla bekleniyor!

Asgari ücret komisyon toplantısı sonrası nefesler tutuldu. İkinci kez bir araya gelen komisyon Temmuz ara zammını yeniden masaya yatırdı. Öte yandan "Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantı ne zaman, canlı yayında açıklama saat kaçta yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi Ocak ayından bu yana asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantı ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantı var mı, ne zaman saat kaçta yapılacak? Asgari ücret 3. toplantı merakla bekleniyor!

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTI VAR MI, NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zammı belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantı var mı, ne zaman saat kaçta yapılacak? Asgari ücret 3. toplantı merakla bekleniyor!

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı.

Toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantı var mı, ne zaman saat kaçta yapılacak? Asgari ücret 3. toplantı merakla bekleniyor!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine devam edeceğini belirten Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

"Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız."

Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantı var mı, ne zaman saat kaçta yapılacak? Asgari ücret 3. toplantı merakla bekleniyor!

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI MERAKLA BEKLENİYOR!

Yapılacak olan 3. toplantı sonrasında asgari ücret ara zammının açıklanması bekleniyor.

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