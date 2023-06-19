Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantı var mı, ne zaman saat kaçta yapılacak? Asgari ücret 3. toplantı merakla bekleniyor!

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı tespit komisyonu toplantısı gündemde. TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin ekonomik verileri paylaştığı toplantının ardından gözler 3. Kez yapılacak toplantıya çevrildi. Hal böyleyken "Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantı var mı, ne zaman saat kaçta yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, asgari ücret için belirlenen rakamın bu hafta açıklanacağını ifade etmişti. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantısı var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte detaylar...