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Haberler Fotohaber Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:07

Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı bugün 3. Kez gerçekleşecek. Temmuz ara zammının belirleneceği kritik tarihte işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik masa bir araya geliyor. Milyonlar bu kapsamda "Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, zam ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Asgari ücret 2023, Ocak ayında yüzde 54,7 artarak net 8 bin 506 TL oldu ve TL bazlı rekor kırmıştı. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantısı bugün mü, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar.

Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantısı bugün gerçekleşecek. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüşmüş ve görüşme sonrası zam oranının bayram öncesi belli olacağı bildirilmişti. Bu noktada ise "Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, zam ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" soruları yanıt arıyor. İşte Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantısıyla ilgili merak edilen detaylar.

Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTI VAR MI, NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zammı belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı.

Toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine devam edeceğini belirten Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

"Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız."

Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI MERAKLA BEKLENİYOR!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de toplanacak.

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