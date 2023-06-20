Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ile zam oranı ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı bugün 3. Kez gerçekleşecek. Temmuz ara zammının belirleneceği kritik tarihte işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik masa bir araya geliyor. Milyonlar bu kapsamda "Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, zam ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Asgari ücret 2023, Ocak ayında yüzde 54,7 artarak net 8 bin 506 TL oldu ve TL bazlı rekor kırmıştı. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu 3. Toplantısı bugün mü, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar.