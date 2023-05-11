ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den açıklama! Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak, ara zam var mı, ne kadar artacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ek zam olacak mı sorusu yanıt arıyor. Brüt ve net asgari ücret 2023 için Temmuz zammı konuşulurken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamalarla konu hakkında açıklamalarda bulundu. 1 buçuk yıldır asgari maaştan vergi alınmazken, Temmuzda asgari ücrete zam yapılacak mı, ara var mı sorusuna en net cevabı verdi. 455 doların üzerine çıkarak cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gören asgari ücrete zam 2023 Temmuz ayı için konuşulmaya devam edecek. Peki, asgari zammı ne kadar olacak, ara zam var mı? İşte son dakika asgari ücret haberi