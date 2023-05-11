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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den açıklama! Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak, ara zam var mı, ne kadar artacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 07:59

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den açıklama! Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak, ara zam var mı, ne kadar artacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ek zam olacak mı sorusu yanıt arıyor. Brüt ve net asgari ücret 2023 için Temmuz zammı konuşulurken; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamalarla konu hakkında açıklamalarda bulundu. 1 buçuk yıldır asgari maaştan vergi alınmazken, Temmuzda asgari ücrete zam yapılacak mı, ara var mı sorusuna en net cevabı verdi. 455 doların üzerine çıkarak cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gören asgari ücrete zam 2023 Temmuz ayı için konuşulmaya devam edecek. Peki, asgari zammı ne kadar olacak, ara zam var mı? İşte son dakika asgari ücret haberi

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den açıklama! Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak, ara zam var mı, ne kadar artacak?

Asgari ücret ara zammı olacak mı, ne kadar zam gelecek sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan temmuz ara zammı sonrası bu yıl da böyle bir beklenti içine girilirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt verdi. İşte son dakika asgari ücret zammı 2023 hakkında detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den açıklama! Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak, ara zam var mı, ne kadar artacak?

BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ: 2023 ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den açıklama! Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak, ara zam var mı, ne kadar artacak?

"TEMMUZDA DA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den açıklama! Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak, ara zam var mı, ne kadar artacak?

"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den açıklama! Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak, ara zam var mı, ne kadar artacak?

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) - (2023 Ocak ayı hesabı şöyle;)

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