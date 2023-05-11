ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 || Bakan Bilgin’den açıklama! Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak, ara zam var mı, ne kadar artacak?

BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ: 2023 ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.