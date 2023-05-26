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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Bakan Bilgin'den açıklama! Net ve brüt asgari ücret maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor, ara zam var mı?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 18:50

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Bakan Bilgin'den açıklama! Net ve brüt asgari ücret maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor, ara zam var mı?

Temmuz asgari ücret zammı son dakika haberi araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamalarla temmuzda ücretin yeniden değerlendirileceğini bildirirken, brüt ve net asgari ücret maaşı 2023 belli olacak. Vatandaşı enflasyona ezdirmemek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarla birlikte asgari ücrete ara zam var mı sorusuna y anıt vermişti. Enflasyon rakamları ile yükselmesi beklenirken, temmuz ayına az bir süre kala heyecan daha da artmış durumda. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Bakan Bilgin’den açıklama! Net ve brüt asgari ücret maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor, ara zam var mı?

Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yöneltiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarla Temmuz asgari ücrete ara zam var mı yok mu sorusuna yanıt verdi. Ocak ayında brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlenen ücret, temmuz ayında gerekli olduğu durumda enflasyon oranına artış gösterebilir. Peki, asgari ücret zammı ne zaman yapılacak, yüzde kaç zam olacak? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Bakan Bilgin’den açıklama! Net ve brüt asgari ücret maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor, ara zam var mı?

OCAKTA NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU!

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan işveren de unutulmadı. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Bakan Bilgin’den açıklama! Net ve brüt asgari ücret maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor, ara zam var mı?

SON DAKİKA | BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni asgari ücret için temmuz ayına işaret eden Bakan Vedat Bilgin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Bakan Bilgin’den açıklama! Net ve brüt asgari ücret maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor, ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise asgari ücret zammı için ilk kez rakam verdi.

Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Bakan Bilgin’den açıklama! Net ve brüt asgari ücret maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor, ara zam var mı?

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

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