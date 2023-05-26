Giriş Tarihi: 26.05.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 18:50

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Bakan Bilgin'den açıklama! Net ve brüt asgari ücret maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor, ara zam var mı?

Temmuz asgari ücret zammı son dakika haberi araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamalarla temmuzda ücretin yeniden değerlendirileceğini bildirirken, brüt ve net asgari ücret maaşı 2023 belli olacak. Vatandaşı enflasyona ezdirmemek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarla birlikte asgari ücrete ara zam var mı sorusuna y anıt vermişti. Enflasyon rakamları ile yükselmesi beklenirken, temmuz ayına az bir süre kala heyecan daha da artmış durumda. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı? İşte detaylar